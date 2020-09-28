Англия создала кибероружие, способное разрушить телеком- и энергосистему России

Атака по критической инфраструктуре

Министерство обороны Великобритании обладает кибероружием, которое способно вывести из строя энергосистемы и другие объекты инфраструктуры государств-противников. Об этом заявил глава Стратегического командования вооруженных сил Великобритании генерал (соответствует российскому званию генерал-полковник) Патрик Сандерс (Patrick Sanders), выступая на разведывательной базе у города Коршем (Corsham) в Англии, пишет The Guardian. В качестве потенциальных противников Сандерс упомянул Россию, Иран и Китай, обвинив их во вмешательстве в демократические процессы на Западе.

Как отметил Сандерс, разрушение или уничтожение критической инфраструктуры теоретически может включать нанесение ударов по коммуникациям, телефонным или энергетическим сетям вражеской страны в условиях войны. Британские военные и раньше говорили о том, что они обладают наступательным кибернетическим потенциалом, однако до сих пор это не обсуждалось настолько открыто. Считается, что Великобритания провела хакерскую операцию против ИГИЛ в 2017 г., чтобы получить информацию о беспилотнике, управляемом исламистской террористической группировкой в Мосуле (Ирак).

По словам Сандерса, премьер-министр страны Борис Джонсон (Boris Johnson) считает исключительно важным, чтобы королевство обладало самыми передовыми возможностями для различных действий в киберпространстве. С этой целью военные тесно сотрудничают с Центром правительственной связи (Government Communications Headquarters, GCHQ), спецслужбой Великобритании, ответственной за ведение радиоэлектронной разведки и защиту правительственной и военной информации.

Генерал Патрик Сандерс: Великобритания обладает кибероружием, способным нанести удар по критической инфраструктуре России, Ирана и Китая

Сандерс сказал, что Великобритания испытывает до 60 серьезных хакерских атак в день, которые требуют вмешательства экспертов. Основными целями хакеров являются Центр управления безопасностью глобальных операций ВС страны и штаб-квартира организации Defence Digital.

В Британии могут появиться национальные кибервойска

Политтехнолог и главный советник премьер-министра Великобритании Доминик Каммингс (Dominic Cummings) с энтузиазмом поддерживает выделение дополнительных средств и внедрение военных технологий для проведения кибератак. Правительство Великобритании давно обсуждает возможность создания национальных кибервойск, которые объединят специалистов из Минобороны и британских спецслужб. По мнению The Guardian, увеличение расходов на создание кибероружия будет одним из главных пунктов пятилетнего плана оборонной политики Великобритании. Ожидается, что Джонсон может объявить о создании Национальных кибервойск уже в ноябре 2020 г., когда премьер-министр представит комплексный обзор вопросов безопасности, обороны и внешней политики страны.

Войны нового времени

В марте 2020 г. «РИА новости» писало, что хакеры из группировки Anonymous выложили в открытый доступ документы проекта Integrity Initiative, который власти Великобритании, по их предположению, использовали для вмешательства во внутренние дела европейских стран и для информационной войны против России. Расходы проекта на финансовый год, заканчивающийся 31 марта 2019 г., оценивались в 1,96 миллиона фунтов стерлингов ($2,51 млн). Целью проекта называлось информационное противодействие России.

21 июля 2020 г. Великобритания опубликовала доклад о предполагаемом российском вмешательстве во внутреннюю политику страны. Опубликованные данные указывают на то, что Москва якобы пыталась повлиять на референдум о независимости Шотландии в 2014 г., и что британское правительство не смогло должным образом расследовать возможные попытки России повлиять на голосование по Brexit в 2016 г. В июле 2020 г. Великобритания также заподозрила российских хакеров из группы Cozy Bear в попытке украсть данные о разработке и тестировании вакцин против коронавируса в Великобритании, США и Канаде.

CNews писал, что в конце июля 2020 г. Евросоюз впервые в истории ввел санкции в ответ на кибератаки. Ограничительные меры коснулись четырех россиян, подозреваемых в многочисленных хакерских атаках, и российской разведслужбы.

В августе 2020 г. российских хакеров обвинили во взломе личного аккаунта почты Лайама Фокса (Liam Fox), бывшего министра торговли Великобритании. В результате фишинговой атаки в интернет «утекло» 451-страничное досье, согласно которому Великобритания вела торговые переговоры с Вашингтоном, причем предметом «торга» была британская Национальная служба здравоохранения. Позже хакеры разместили секретные документы на платформе Reddit, где их увидел член оппозиции Фокса, бывший лидер лейбористов Джереми Корбин (Jeremy Corbyn).