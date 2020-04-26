Market.CNews запустил самый продвинутый агрегатор тарифов на CRM-системы

ИТ-маркетплейс Market.CNews расширил спектр представленных услуг, добавив возможность поиска наиболее подходящего тарифа на CRM-системы. В агрегаторе представлены 49 продуктов от 10 крупнейших поставщиков. Гибкость функциональности уникальна для Рунета: любой желающий может получить точную стоимость решения от каждого из поставщиков.

С сегодняшнего дня Market.CNews предоставил возможность поиска оптимальных тарифов по CRM-системам — решениям для управления взаимоотношениями клиентами. Это один из базовых видов программного обеспечения, необходимый каждой организации для эффективного ведения бизнеса.

Сервисы данного класса сегодня «умеют» практически все — хранить контакты, рассылать письма, совершать звонки, отслеживать заказы из интернет-магазинов и платежи по ним, формировать отчетность. Для удобства поиска подходящего тарифа на ИТ-маркетплейсе Market.CNews предусмотрены следующие критерии:

Количество пользователей

Формат поставки CRM (облако/коробка)

Наличие функциональности для управления проектами

Наличие функциональности для управления финансами

Наличие маркетинговых инструментов

Возможность интеграции с сайтом или интернет-магазином

Возможность создания собственных сайтов / лендингов

Интеграция с 1С

Телефония

Аналитика

Объем облачного хранилища

Количество хранимых контактов

Количество проводимых сделок

В настоящий момент по услуге CRM представлены цены на 49 продуктов от 10 компаний, в общей сложности 69 тарифов. Многие из них являются «гибкими», то есть стоимость напрямую зависит от количества пользователей; другие являются «фиксированными», то есть их стоимость, а функциональность строго ограничена.

Фото: ru.depositphotos.com ИТ-маркетплейс Market.CNews расширил спектр представленных услуг, добавив возможность поиска наиболее подходящего тарифа на CRM-системы

Все эти нюансы учтены в маркетплейсе Market.CNews. Выбрав подходящую функциональность, указав количество пользователей и формат поставки, вы получите точную цену продукта от каждого из поставщиков CRM-систем. Подобной функциональности в настоящий момент нет ни у одного маркетплейса в рунете.

Если ваша компания является поставщиком CRM-решений и хочет разместить тарифы на Market.CNews, напишите письмо на электронную почту market@cnews.ru c пометкой «ADD CRM» в теме письма. Базовое участие в маркетплейсе совершенно бесплатно.

ИТ-маркетплейс Market.CNews начал свою работу 17 сентября 2019 г. Первыми услугами, представленными в проекте, стали IaaS, VPS/VDS и Dedicated. Позже были добавлены тарифы на Colocation, Облачное объектное хранилище S3 и решения по ИТ-безопасности. Аудитория сервиса постоянно растет.

Основная цель проекта Market.CNews — предоставить руководителям ИТ-отделов компаний из сектора СМБ удобный сервис для поиска поставщиков ИТ-услуг. Одновременно с этим поставщики получают доступ к целевой аудитории — к тем людям, которые нуждаются в их услугах и подбирают оптимальный тариф.

Market.CNews — это идеальная площадка для общения потребителей и поставщиков. Площадка, на которой компании, которые предлагают свои услуги, имеют возможность заявить о себе, а компании, которые нуждаются в этих услугах, — сделать грамотный выбор.

Запуск и развитие проекта поддержали компании SBCloud, Selectel, CorpSoft24, DataHouse, TimeWeb, Rusonyx и многие другие.