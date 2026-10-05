Разделы

ПО Софт
|

Подтверждена совместимость платформы BPMSoft и «Ред ОС» 8

Российские разработчики программного обеспечения «БПМСофт» (ИТ-холдинг Lansoft) и «Ред Софт» сообщили о совместимости AI-driven low-code платформы BPMSoft и операционной системы «Ред ОС» 8. Это расширяет возможности автоматизации бизнес-процессов в защищенных средах, построенных на базе отечественного ПО. Об этом CNews сообщили представители «Ред Софт».

Совместимость BPMSoft c «Ред ОС» позволит организациям внедрять импортонезависимые инструменты для создания и настройки бизнес-приложений с минимальным применением программного кода. Совместное использование продуктов обеспечит стабильную работу прикладных систем классов CRM, BPM, ITSM, SRM в отказоустойчивой ИТ-инфраструктуре корпоративных заказчиков.

«Ред ОС» – российская операционная система, проверенная 2 млн инсталляций и обеспечивающая стабильную работу корпоративных сервисов на серверах и рабочих станциях. Продукт сертифицирован ФСТЭК России и входит в Реестр российского программного обеспечения Минцифры России. «Ред ОС» может применяться в организациях с повышенными требованиями к информационной безопасности, в том числе на объектах критической информационной инфраструктуры до первой категории значимости включительно.

BPMSoft – российская AI-driven low-code платформа для автоматизации бизнес-процессов в единой цифровой среде, разработанная компанией «БПМСофт». Платформа включена в Реестр российского ПО, сертифицирована ФСТЭК России по четвертому уровню доверия и может применяться на значимых объектах КИИ до первой категории. Решением пользуются более 500 заказчиков из ведущих отраслей экономики: финансовый сектор, ритейл, ТЭК, ИТ и телеком, девелопмент, фармацевтика и государственное управление. BPMSoft относится к классу высоконагруженных систем и позволяет комфортно работать десяткам тысяч пользователей территориально распределенных компаний.

Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости
Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости Конференция

«Обеспечение совместимости BPMSoft с «Ред ОС» 8 – важный шаг в развитии нашей платформы как полностью импортонезависимого и безопасного решения. Мы стремимся предоставлять заказчикам надежные отказоустойчивые продукты для автоматизации бизнеса, которые бесшовно интегрируются в отечественный технологический стек и отвечают строгим требованиям регуляторов, включая применение на объектах критической информационной инфраструктуры», – сказал заместитель технического директора BPMSoft Максим Мостовщиков.

«Мы активно расширяем экосистему совместимых продуктов вокруг «Ред ОС». Это дает нашим пользователям надежную ИТ-среду и доступ к лучшим инструментам на рынке. Совместимость с платформой BPMSoft позволяет нашим клиентам эффективно и безопасно автоматизировать любые бизнес-процессы на базе защищенной российской операционной системы. Сочетание высоконагруженных решений от «БПМСофт» и стабильной среды «Ред ОС» позволяет создавать устойчивые системы, критически важные для корпоративного и государственного сектора», – отметила Анна Авхимович, руководитель направления маркетинга технологических партнеров «Ред Софт».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Чек-лист: что важно сделать при переходе на российскую ITSM-систему

Мир «забил» на Linux. Для любимой системы программистов до сих пор выходит кривой софт, и его не хочет доделывать даже Google

Что мешает ИИ-ассистенту корректно решать задачи сотрудников

В России создан первый в мире 3D-принтер с автоматической сменой печатающих голов

SberDevices перевели транспортные закупки на электронные торги и сэкономили около 90 млн рублей

В реестр российского ПО внесли «убийцу» Microsoft Office. Он разработан единственным программистом, счета компании заблокированы

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Обзор водонагревателей Aurus: технологичная эстетика

Лучшие принтеры и МФУ для дома в 2026 году: хиты продаж

Обзор монитора DIGMA PRO 27" Motion L: сбалансированное решение для работы и игр

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще