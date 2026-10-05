Подтверждена совместимость платформы BPMSoft и «Ред ОС» 8

Российские разработчики программного обеспечения «БПМСофт» (ИТ-холдинг Lansoft) и «Ред Софт» сообщили о совместимости AI-driven low-code платформы BPMSoft и операционной системы «Ред ОС» 8. Это расширяет возможности автоматизации бизнес-процессов в защищенных средах, построенных на базе отечественного ПО. Об этом CNews сообщили представители «Ред Софт».

Совместимость BPMSoft c «Ред ОС» позволит организациям внедрять импортонезависимые инструменты для создания и настройки бизнес-приложений с минимальным применением программного кода. Совместное использование продуктов обеспечит стабильную работу прикладных систем классов CRM, BPM, ITSM, SRM в отказоустойчивой ИТ-инфраструктуре корпоративных заказчиков.

«Ред ОС» – российская операционная система, проверенная 2 млн инсталляций и обеспечивающая стабильную работу корпоративных сервисов на серверах и рабочих станциях. Продукт сертифицирован ФСТЭК России и входит в Реестр российского программного обеспечения Минцифры России. «Ред ОС» может применяться в организациях с повышенными требованиями к информационной безопасности, в том числе на объектах критической информационной инфраструктуры до первой категории значимости включительно.

BPMSoft – российская AI-driven low-code платформа для автоматизации бизнес-процессов в единой цифровой среде, разработанная компанией «БПМСофт». Платформа включена в Реестр российского ПО, сертифицирована ФСТЭК России по четвертому уровню доверия и может применяться на значимых объектах КИИ до первой категории. Решением пользуются более 500 заказчиков из ведущих отраслей экономики: финансовый сектор, ритейл, ТЭК, ИТ и телеком, девелопмент, фармацевтика и государственное управление. BPMSoft относится к классу высоконагруженных систем и позволяет комфортно работать десяткам тысяч пользователей территориально распределенных компаний.

«Обеспечение совместимости BPMSoft с «Ред ОС» 8 – важный шаг в развитии нашей платформы как полностью импортонезависимого и безопасного решения. Мы стремимся предоставлять заказчикам надежные отказоустойчивые продукты для автоматизации бизнеса, которые бесшовно интегрируются в отечественный технологический стек и отвечают строгим требованиям регуляторов, включая применение на объектах критической информационной инфраструктуры», – сказал заместитель технического директора BPMSoft Максим Мостовщиков.

«Мы активно расширяем экосистему совместимых продуктов вокруг «Ред ОС». Это дает нашим пользователям надежную ИТ-среду и доступ к лучшим инструментам на рынке. Совместимость с платформой BPMSoft позволяет нашим клиентам эффективно и безопасно автоматизировать любые бизнес-процессы на базе защищенной российской операционной системы. Сочетание высоконагруженных решений от «БПМСофт» и стабильной среды «Ред ОС» позволяет создавать устойчивые системы, критически важные для корпоративного и государственного сектора», – отметила Анна Авхимович, руководитель направления маркетинга технологических партнеров «Ред Софт».