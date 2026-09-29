RDW Computers и «Базальт СПО» выполнили этап модернизации ИТ-инфраструктуры профильного факультета ЯрГУ им. П.Г. Демидова

Компания «РДВ Технолоджи» (бренд RDW Computers), производитель российской вычислительной техники, и «Базальт СПО», мировой производитель системного ПО на базе собственной платформы разработки, оборудовали собственными аппаратными средствами и программным обеспечением одну из учебных аудиторий факультета информатики и вычислительной техники ЯрГУ им. П.Г. Демидова. Об этом CNews сообщили представители «РДВ Технолоджи».

Для студентов профильного факультета ЯрГУ им. П.Г. Демидова, обучающихся по программам в областях искусственного интеллекта и информационных технологий, оборудован учебный класс. Это совместный проект двух технологических партнеров и Демидовского университета, который поддержит цифровую трансформацию ВУЗа.

«Университет высоко ценит результаты партнерства с этими российскими компаниями, которые не только реализуют государственные задачи в ИТ-отрасли, но и участвуют в цифровизации нашего учебного процесса, – сказал Михаил Чистяков, первый проректор по цифровой трансформации и стратегическому развитию ЯрГУ им. П.Г. Демидова. – Уверен, студенты факультета информатики и вычислительной техники по достоинству оценят проделанную работу, а знания, которые они получат в стенах факультета, помогут им стать первоклассными и востребованными ИТ-специалистами».

В комплект ИТ-инфраструктуры учебной аудитории ВУЗа входят: 20 мониторов и 20 системных блоков RDW Computers, внесенных в Единый реестр российской радиоэлектронной продукции Минпромторга и операционная система «Альт Образование», единственная операционная система для сферы образования, включенная в Единый реестр российских программ (регистрационный номер 1912). Кроме того, оформление обновленной аудитории было разработано дизайнером RDW Computers.

«Для меня, как декана факультета, было важно, чтобы в нашем университете появилась учебная аудитория, оснащенная российскими аппаратными и программными решениями. Мы проделали эту работу с партнерами, которые проявили терпение, настойчивость и прошли с нами весь путь от задумки до результата, – сказал Дмитрий Чалый, декан факультета информатики и вычислительной техники ЯрГУ им. П.Г. Демидова. – Результат, который мы получили, – только начало нашего сотрудничества. Надеюсь, оно продолжит развиваться в сторону более технологичных решений. Наше взаимодействие поможет студентам факультета сделать новый шаг к профильному образованию и формированию самосознания».

«В 2025 г. RDW Computers занял 130-е место в рэнкинге 500 крупнейших ИТ-компаний России. Успех компании и в цифрах, и в философии реализованных проектов. Поэтому мы рассматриваем данный этап модернизации ИТ-инфраструктуры в контексте государственного курса, взятого на технологическую независимость России. И когда в стенах Демидовского университета видишь технику с родным брендом, то понимаешь, наш труд нужен не абстрактному российскому рынку, а тем, кто здесь учится, приобретает профессию и будет работать в различных отраслях экономики страны», – отметил Павел Коваленко, пресс-секретарь «РДВ Технолоджи».

«Открытие класса в Демидовском университете, – часть системной работы «Базальт СПО» с образовательными организациями, которую компания ведет в рамках проекта «Альт Академия», – сказала Татьяна Губина, руководитель направления по работе с образовательными организациями «Базальт СПО». – Достижение технологического суверенитета и лидерства требует глубоких инженерных компетенций в отечественном технологическом стеке, и именно тесное взаимодействие вендоров российского ПО, производителей оборудования и ВУЗов на базе учебных классов и лабораторий становится основой формирования таких компетенций. Мы заинтересованы в том, чтобы студенты осваивали отечественные технологии еще в процессе обучения и становились востребованными ИТ-специалистами».

Первыми, кто оценил техническую готовность новой аудитории, стали студенты третьего курса факультета информатики и вычислительной техники Демидовского университета. В рамках мастер-класса «Использование ИИ на базе ОС «Альт», который провел Ярослав Быховский, ведущий специалист отдела образовательных проектов «Базальт СПО», студенты поработали над внесением правок с помощью искусственного интеллекта в общедоступную интернет-энциклопедию «Рувики». Для этого участники выбрали одну из статей международной конференции «Развитие вычислительной техники» SORUCOM, изучили ее и с помощью ИИ получили рекомендации по улучшению. Также студенты прошли практикум по работе с «Альт Миром», как облачным сервисом для взаимодействия выступающего и участников конференции в реальном времени с использованием ИИ-помощника. «Альт Мир» – виртуальная образовательная среда на ОС «Альт».