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Обновление «Яндекс Дропс» и умных устройств

«Яндекс» обновил умные устройства. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Что нового у «Яндекс Дропс»

Новый звук. Звук в «Дропс» доработали с учетом обратной связи от пользователей. Команда полностью переработала звучание наушников и отошла от стандартной кривой Хармана в пользу более ровного и одновременно насыщенного звучания. В нем есть и чистые высокие частоты, и выраженный бас. Кроме того, удалось, не жертвуя качеством звука, ощутимо повысить громкость звучания. На максимальной громкости прирост составляет около 10 децибел.

Более глубокое шумоподавление. Шумоподавление в «Дропс» стало эффективнее справляться с постоянным фоновым шумом. На улице и в транспорте окружающие звуки меньше мешают музыке, подкастам и разговорам. Особенно заметно улучшилась работа шумоподавления в сложной акустической обстановке, например, в метро, самолёте или рядом с шумной дорогой. Детектор ветра точнее распознаёт поток воздуха и автоматически регулирует интенсивность шумоподавления, чтобы в наушниках не появлялся характерный гул.

Громче голос в режиме прозрачности. В режиме прозрачности изменилась обработка звука в диапазоне частот, наиболее важном для обеспечения разборчивости человеческой речи. Объявления в метро, вопрос кассира или реплику собеседника теперь легче расслышать, не снимая наушники.

Дольше держат заряд. Благодаря оптимизации работы алгоритмов, автономность выросла в одном из самых ресурсоёмких сценариев — при одновременной работе активного шумоподавления и голосовой активации «Алисы». В шумной обстановке, например в самолете, заряда теперь хватает на 15–20% дольше. Новые алгоритмы также точнее определяют оставшийся заряд, корректно отображают его в приложении и лучше балансируют разряд двух наушников, дополнительно увеличивая время их работы.

Работа ИИ-ассистента стала стабильнее. На iOS улучшилась фоновая работа приложения «Алиса AI», система теперь реже выгружает его из памяти. В самом приложении появился новый раздел с советами по настройке и использованию Дропс. В том числе там можно найти рекомендации для пользователей iOS, которые помогают приложению дольше оставаться в фоне. Там же появилась рубрика «Что нового» со свежими обновлениями наушников.

Что нового на «Станциях» и в «Умном доме»

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Экран «Станции Дуо Макс» теперь можно полностью погасить ночью. У «Станции Дуо Макс» появился новый вариант ночного режима. Теперь экран можно полностью выключить, чтобы он не светился в тёмной комнате. При этом «Станция» продолжает работать – «Алиса» слышит голосовые команды, а при обращении к ней или касании экран сразу включается. Настройка пригодится тем, кому даже минимальная яркость мешает спать. Включить её можно в разделе «Дисплей», пункт «Ночной режим».

Аэрогрилями теперь можно управлять в «Доме с Алисой». К приложению «Дом с Алисой» теперь можно подключать аэрогрили. Первыми подключить свои устройства к экосистеме умного дома смогут владельцы аэрогрилей Demiand*. С помощью «Алисы» можно включить устройство, задать время и температуру приготовления или запустить готовую программу. Управлять аэрогрилем можно голосом через Станцию или в приложении «Дом с Алисой», где доступны готовые режимы и ручная настройка времени и температуры. Для подключения аэрогриль Demiand нужно добавить в приложение производителя, а затем связать аккаунты в «Доме с Алисой».

*В рамках пилотного проекта.

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