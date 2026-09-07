«Эвотор» первым обеспечил техническую поддержку проекта «Моя карта "Мир"»

Российская ИТ-компания «Эвотор» стала первым кассовым вендором, поддержавшим пилотный проект «Моя карта "Мир"». Первые транзакции 1 августа в рамках проекта провели в Ростовском областном музее краеведения. Об этом CNews сообщили представители «Эвотор».

Проект «Моя карта "Мир"» делает обычную банковскую карту «Мир» единым идентификатором льготника: пользователь привязывает карту к профилю на «Госуслугах», и положенные ему федеральные, региональные и муниципальные меры поддержки активируются автоматически непосредственно при оплате покупок.

Сейчас необходимые доработки завершили еще 2 вендора, а получить льготы по карте «Мир» в ближайшее время станет возможным в большинстве учреждений культуры регионов, участвующих в пилоте, и магазинах (в том числе сетевых).

Для смарт-терминалов «Эвотор» компания «Марс Тех» разработала приложение «Социальные сервисы». С его помощью на кассе магазина, аптеки или билетной кассы подтверждается льготный статус покупателя и применяется скидка в момент покупки.

«Реализованная партнером доработка позволила провести первые транзакции в рамках пилотного проекта «Моя карта «Мир». Именно с помощью терминала выполняется проверка права на льготу, рассчитывается и применяется скидка — без дополнительного участия кассира: ему не требуется проверять документы и подтверждать статус льготника. Подключение вендоров к проекту «Моя карта "Мир"» — стратегически важная часть пилота. Оно позволит расширить число торговых точек и учреждений, где будет доступен новый цифровой формат получения льгот», – прокомментировала директор департамента развития продуктов и технологических сервисов НСПК Мария Точилова.

«"Эвотор" поддерживает новые, удобные для населения и бизнеса платежные решения и законодательные инициативы. У нас уже есть большой опыт в реализации социальных сервисов с нашим партнером ― разработчиком «Марс Тех». Каждый пятый житель страны сегодня регулярно сталкивается с необходимостью подтверждать свои льготы. Проект «Моя карта "Мир"» сделает этот процесс простым, быстрым и удобным. Мы уверены, что успех этого проекта заложит фундамент для нового стандарта государственных сервисов, в котором удобство человека стоит во главе угла», ― сказал Александр Расторгуев, директор по развитию платежных решений ИТ-компании «Эвотор».

«Гражданин оценивает успех любого государственного сервиса именно в точке обслуживания. Поэтому критически важно, чтобы на кассе обычного магазина всё работало удобно, быстро и безопасно для человека. Мы гордимся тем, что наши технологии обеспечили успешный запуск федерального пилота», — сказала Елена Назырова, генеральный директор ООО «Марс Тех».

Ростовская и Тюменская области, а также Республика Башкортостан участвуют в пилотировании проекта Правительства Российской Федерации и Банка России, который реализуется Минцифры России, Минтрудом России, Минтрансом России, СФР, Федеральным Казначейством и НСПК. Дополнительно Минцифры России совместно с НСПК рассматривается увеличение количества регионов, участвующих в пилотировании проекта.