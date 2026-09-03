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Платформа TData работает на операционных системах «Альт»

Технический директор TData Андрей Телюков представил практический кейс по интеграции платформы управления данными с операционными системами (далее — ОС) семейства «Альт». В центре внимания — обеспечение стабильной работы, соблюдение требований к импортонезависимой инфраструктуре и ключевые вызовы: адаптация пайплайнов сборки и скриптов автоматизации, работа с неоднородным стеком продуктов в экосистеме open source, обеспечение совместимости с сертифицированной версией ОС «Альт». Об этом CNews сообщили представители «Базальт СПО».

Платформа управления данными TData для хранения, обработки и анализа информации эффективно работает на ОС «Альт». Совместимость обеспечена для всего портфеля продуктов TData, который включает решения на базе Hadoop, Greenplum и ClickHouse, а также собственные in-house разработки.

TData — российский разработчик решений для хранения, обработки и анализа данных. Продукты TData зарегистрированы в Едином реестре российского ПО и включают инструменты для сбора, хранения, управления и анализа информации.

Ключевыми факторами при выборе ОС «Альт» для TData стали не только технологические преимущества платформы, но и спрос со стороны заказчиков, безопасность, понятная модель дистрибуции, а также компетентность технической команды «Базальт СПО». TData ориентируется на создание единого решения, которое закрывает все потребности заказчика при внедрении платформы управления данными — от операционной системы до прикладных инструментов.

Продукты TData написаны на нескольких языках программирования (Java, Python, Go, JavaScript) и поставляются в разных форматах — от RPM-пакетов до Docker-контейнеров. Для обеспечения их корректной работы на операционных системах «Альт» потребовался комплексный подход: проведен анализ всех зависимостей и библиотек для приведения их к единому совместимому стеку; адаптированы пайплайны сборки и скрипты автоматизации для корректной установки и работы продуктов на ОС «Альт»; переработаны Docker-образы под версию контейнеризации «Альт Линукс»; сборка продуктов адаптирована к составу пакетов сертифицированной версии ОС «Альт».

Какие отрасли уже перевели свои серверы и рабочие станции на российскую операционную систему
Какие отрасли уже перевели свои серверы и рабочие станции на российскую операционную систему Импортонезависимость

В ходе адаптации продуктов специалисты TData отметили практическое преимущество операционных систем «Альт»: в дистрибутив уже включено большинство необходимых зависимостей — несколько версий Java и Python, а также библиотеки для работы с графикой. Это значительно упростило адаптацию, особенно для сертифицированной версии «Альт СП», где набор компонентов строго регламентирован, а все необходимые зависимости уже входят в поставку.

ОС «Альт» входит в число поддерживаемых платформ для решений TData. Заказчики могут безопасно и стабильно разворачивать полный стек продуктов TData для работы с данными на российской операционной системе. Это позволяет строить технологически независимую ИТ-инфраструктуру, где все компоненты — от ОС до инструментов аналитики — сертифицированы и готовы к эксплуатации.

Инженеры TData и техническая команда «Базальт СПО» продолжают взаимодействие для развития и поддержки совместного решения.

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