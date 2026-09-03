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ИТ-холдинг «Т1» и МГТУ им. Н.Э. Баумана анонсировали программу подготовки инженеров нового поколения

ИТ-холдинг «Т1» реализует проект по подготовке ИТ-специалистов с фокусом на практику. Вместе с вузами-партнерами компания запустила 27 программ высшего образования и развивает научно-исследовательские проекты. Новая программа бакалавриата «Интеллектуальные системы обработки информации и управления» от ИТ-холдинга «Т1» и МГТУ им. Н.Э. Баумана стартует с сентября. Обучение направлено на подготовку инженеров, способных проектировать ИТ-системы на базе ИИ и МL, — от компьютерного зрения до адаптивных алгоритмов реального времени. Об этом CNews сообщил представитель «Т1».

Запуск программы — это ответ растущему спросу на ИИ-специалистов в стране: в 2025 г. потребность российской экономики в кадрах в сфере искусственного интеллекта увеличилась примерно на 18% по сравнению с 2024 г. Подготовка ИИ-инженеров признана государственным приоритетом. Проект МГТУ и ИТ-холдинга «Т1» — часть федерального трека по развитию кадрового потенциала «ТОП-ИТ ПРО». В него вошли только восемь технических университетов страны: МФТИ, ИТМО, Университет Иннополис, МГТУ им. Н.Э. Баумана, СПбГУ, Южный федеральный университет, НИУ ВШЭ и СГТУ им. Ю.А. Гагарина.

Новая образовательная программа разработана экспертами ИТ-холдинга «Т1» и сфокусирована на подготовке специалистов по четырем ключевым профилям: ИИ-архитекторы и ML-инженеры: проектирование сложных алгоритмов; аналитики больших данных (Big Data): извлечение смыслов из огромных массивов информации и превращение их в управленческие решения; разработчики систем компьютерного зрения и NLP: создание технологий, которые «видят», как люди, и «понимают» человеческую речь; инженеры по управлению: создание адаптивных систем, работающих в реальном времени в условиях неопределенности.

Обучение строится на междисциплинарном подходе и решении реальных индустриальных кейсов. Эксперты ИТ-холдинга «Т1» будут преподавать отдельные дисциплины и участвовать в разработке и актуализации образовательной программы. Студенты также получат доступ к продуктам компании и с первого курса смогут решать практические задачи при поддержке менторов компании. Для студентов второго и третьего курсов предусмотрен приоритетный отбор на стажировку в ИТ-холдинг. Программа рассчитана на 110 мест. Проходной балл на программы кафедры «Системы обработки информации и управления» в МГТУ стабильно составляет 300–315 баллов, поэтому ежегодно в числе поступивших — в основном победители и призёры всероссийских и перечневых олимпиад.

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«Российской ИТ-отрасли нужны специалисты, которые умеют разрабатывать фундаментально сложные продукты, понимают математическую базу глубокого обучения и способны создавать отказоустойчивые архитектуры с нуля. Эта программа создана для тех, кто хочет выстраивать саму логику систем искусственного интеллекта, а не просто собирать решения из готовых библиотек», — отметил Дмитрий Мороз, руководитель управления по работе с учебными заведениями и развитию молодых талантов ИТ-холдинга «Т1».

«Запуск новой программы в партнерстве с ИТ-холдингом «Т1» в рамках конкурса «ТОП ИТ ПРО» — значимый шаг в интеграции передовых ИТ-практик в учебный процесс МГТУ. Уникальные компетенции одного из лидеров индустрии станут для наших студентов бесценным ресурсом. Они будут работать над реальными проектами компании, осваивая востребованный стек технологий, а также пройдут практику и стажировки под менторством ведущих экспертов, что позволит им получить профессиональные навыки еще до получения диплома», — сказала Светлана Панюкова, директор Центра реализации образовательных программ топ-уровня в сфере информационных технологий МГТУ им. Н.Э. Баумана.

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