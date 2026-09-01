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Центральный университет примет первые 2 тысячи студентов в «Центральном телеграфе», где расположится новый кампус вуза

В «Центральном телеграфе» — одном из главных символов Москвы — начался первый учебный год для более 2 тыс. студентов и 400 преподавателей Центрального университета. Об этом CNews сообщили представители Центрального университета.

В настоящее время полностью отреставрированы три этажа здания, в том числе исторический вход, сводчатый потолок с лепниной, гранитный пол с датой строительства телеграфа «1927», люстры и настенные бра. Особое внимание в процессе реновации уделили сохранению знаковых элементов здания. Так, на месте бывшей Радиостудии №4, откуда в середине 20 века вел передачи советский диктор Юрий Левитан, расположился студенческий медиацентр.

Всю площадь отремонтированного пространства займут 29 учебных аудиторий Центрального университета — инновационного российского вуза, созданного по инициативе «Т-Банка» при поддержке более 70 ведущих российских организаций.

Всего в 2026/27 учебном году в вузе начнут свое обучение 2,8 тыс. бакалавров и магистрантов, в том числе более 1,5 тыс. студентов нового набора.

Среди 763 новых бакалавров со всей страны 43% являются победителями и призерами престижных международных и всероссийских олимпиад. Из 326 поступивших олимпиадников 126 являются победителями и призерами Всероссийской олимпиады школьников (ВсОШ). Также студентами Центрального университета стали победители и призеры Международной олимпиады по ИИ (IOAI), Международной олимпиады по кибербезопасности (ICO) и Международной инженерно-космической олимпиады (GFSSM) — подготовкой сборных России к этим мировым интеллектуальным соревнованиям занимались эксперты Центрального университета совместно с партнерами.

Средний балл ЕГЭ по математике среди поступивших на платное и грантовое обучение Центрального университета составил 97,6, среди бюджетных мест — 99,6.

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Пятый поток магистратуры Центрального университета составили 759 выпускников лучших вузов страны, в том числе НИУ ВШЭ, МГТУ ИМ. Н. Э. Баумана, МГУ, МФТИ, МИСИС и другие. Многие магистранты работают в компаниях-партнерах вуза, число которых в 2026 году превысило 70 — это крупнейшие российские компании и организации.

Образовательный процесс в новом учебном году будет проходить как в основном кампусе вуза на ул. Гашека, 7, так и в «Центральном телеграфе».

Здание «Центрального телеграфа» было приобретено в 2025 г. в целях организации пространства для учебы, работы и общения студентов и преподавателей Центрального университета. При этом объект останется многофункциональным, как это задумывалось исторически. Полное завершение ремонтных и реставрационных работ запланировано на 2027 . Ровно через столетие после постройки в «Центральном телеграфе», помимо вуза, расположатся общественные пространства для жителей города: музей и внутренний двор.

Евгений Ивашкевич, ректор Центрального университета: «Поздравляю студентов и преподавателей с началом нового учебного года! Для многих он начнется в Центральном телеграфе — месте, история которого неразрывно связана с развитием технологий, коммуникаций и самой Москвы. Символично, что легендарное здание обретает новый смысл именно благодаря студентам — здесь будут рождаться идеи, запускаться проекты и завязываться профессиональные связи, которые во многом определят будущее наших студентов. Уже четвертый год Центральный университет объединяет талантливых ребят, готовых выходить за рамки стандартной учебной программы: исследовать неизвестное, запускать стартапы, участвовать в научных разработках, побеждать в сложнейших олимпиадах и многое другое. Верю, что новый кампус станет мощной точкой роста для каждого из них. Желаю студентам Центрального университета сохранять исследовательский азарт, ставить амбициозные цели и не бояться ошибок — именно они приводят к прорывным решениям!»

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