ПАО «Софтлайн» объявляет о росте скорр. EBITDA В 1,5 РАЗА во II квартале 2026 года за счет успешной ИИ-оптимизации

ПАО «Софтлайн», инвестиционно-технологический холдинг с фокусом на инновации, публикует консолидированную финансовую отчетность по МСФО за шесть месяцев 2026 г. с заключением независимого аудитора об обзорной проверке. Об этом CNews сообщили представители «Софтлайн».

Основные финансовые результаты Группы по итогам II квартала 2026 г.

Оборот Компании увеличился до 28,0 млрд руб. (+27% г/г), в структуре оборота 27% показателя пришлась на оборот от продажи собственных решений Группы, что составляет 7,5 млрд руб. (+7% г/г). В частности, оборот от реализации решений кластера fabricaONE.AI («Фабрика ПО») превысил 7,4 млрд руб., оборот от реализации решений кластера «Цифровые Решения» вырос на 28% до 19,7 млрд руб., оборот от реализации решений кластера «СФ Тех» составил 1,8 млрд руб.

Валовая прибыль Группы при этом увеличилась на 21% год к году и составила 5,4 млрд руб. Показатель валовой прибыли за II квартал 2026 г., а также сравнительный показатель за II квартал 2025 г. представлены с учетом обновленного ранее представленного подхода компании к расчету валовой прибыли. Доля валовой прибыли, полученной Группой от продажи высокорентабельных решений собственного производства, составила 24%. Валовая рентабельность компании во II квартале 2026 г. составила 19,4% с учетом нового подхода к расчету валовой прибыли. Скорректированная EBITDA во II квартале 2026 г. выросла на 53% и достигла 2,6 млрд руб. Чистая прибыль во II квартале 2026 г. составила 0,8 млрд руб.

По итогам шести месяцев 2026 года холдинг достиг следующих результатов.

Оборот компании увеличился до 53,1 млрд руб. (+15% г/г), в структуре оборота 32% показателя пришлась на оборот от продажи собственных решений Группы, что составляет 16,8 млрд руб. (+6% г/г). В частности, оборот от реализации решений кластера fabricaONE.AI («Фабрика ПО») составил 12,5 млрд руб., оборот от реализации решений кластера «Цифровые Решения» вырос на 16% до 38,7 млрд руб., оборот от реализации решений кластера «СФ Тех» составил 3,2 млрд руб.

Валовая прибыль при этом увеличилась на 16% год к году и составила 11,6 млрд руб. Показатель валовой прибыли за шесть месяцев 2026 го., а также сравнительный показатель за шесть месяцев 2025 г. представлены с учетом обновленного ранее представленного подхода компании к расчету валовой прибыли. Доля валовой прибыли, полученной Группой от продажи высокорентабельных решений собственного производства, составила 40%. В результате валовая рентабельность Компании в I полугодии 2026 г. составила 21,8% с учетом нового подхода к расчету валовой прибыли. Скорректированная EBITDA за шетсь месяцев 2026 г. выросла на 27% и составила 4,4 млрд руб. Чистая прибыль по итогам шести месяцев 2026 г. составила 0,9 млрд руб.

Количество сотрудников Группы на 30 июня 2026 г. составило 10 тыс. человек, что демонстрирует успешную оптимизацию численности, которая связана, в том числе, с внедрением ИИ и повышением эффективности разработки. Количество высококвалифицированных инженеров и разработчиков в составе команды превышает 56% – это подчеркивает технологичность бизнеса и фокус компании на собственные продукты и услуги, а также сложные комплексные решения.

Искусственный интеллект (ИИ) является одним из ключевых технологических приоритетов Группы и развивается по двум направлениям: создание ИИ-решений для клиентов и внедрение технологий искусственного интеллекта во внутренние бизнес-процессы. Сегодня в портфеле Компании представлены собственные ИИ-продукты и платформы, а ежегодно реализуется более 70 проектов с применением ИИ.

Внутри Группы сформирован единый центр компетенций по искусственному интеллекту, объединяющий компании всех трех кластеров. ИИ применяется для автоматизации и повышения эффективности бизнес-процессов, включая анализ договоров, работу с CRM, HR-процессы и внутреннюю аналитику. Компания последовательно расширяет использование ИИ-агентов и других инструментов, направленных на сокращение ручных операций, повышение производительности сотрудников и оптимизацию операционных расходов.

Владимир Лавров, генеральный директор (СЕО) ПАО «Софтлайн»: «Во II квартале 2026 г. темпы роста всех ключевых финансовых показателей ПАО «Софтлайн» ускорились. Это стало результатом системной работы, направленной на масштабирование бизнеса и, одновременно, повышение его операционной эффективности. Мы продолжаем оптимизировать наш продуктовый портфель, инвестируя в наиболее востребованные ИТ-решения, усиливаем синергию между кластерами и фокусируемся на перспективных и растущих сегментах технологического рынка. В частности, Компания активно развивает ИИ-решения и применяет их, в том числе, для оптимизации внутренних процессов. Это позволяет нам не только наращивать оборот, но и повышать производительность труда, сокращать операционные расходы и, как следствие – увеличивать свободный денежный поток. Выбранный вектор развития ПАО «Софтлайн» усиливает конкурентные позиции Группы на российском ИТ-рынке и создает прочный фундамент для дальнейшего роста акционерной стоимости Группы».

Артем Тараканов, финансовый директор (CFO) ПАО «Софтлайн»: «Мы завершили II квартал 2026 г. с сильными результатами – это подтверждается ростом всех ключевых финансовых метрик. Особенно показательным стал рост скорректированной EBITDA, увеличившейся более чем в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это результат успешной оптимизации затрат компании, связанной в том числе с внедрением ИИ и повышением эффективности разработки. Итоги квартала и полугодия свидетельствуют о правильности выбранной стратегии развития и позволяют нам с уверенностью подтвердить прогноз Группы на 2026 г. Напомню ключевые ориентиры: мы ожидаем рост оборота до 145–155 млрд руб., валовой прибыли — до 30–35 млрд руб., скорректированной EBITDA — до 9–9,5 млрд руб. При этом соотношение чистого долга к EBITDA по итогам года ожидается на уровне не более 2,0x».