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Трансформация профессиональных компетенций под влиянием ИИ: взгляд разработчиков (дайджест ИСИЭЗ НИУ ВШЭ)

Какие навыки ИИ повышает в цене, а какие — снижает? Раньше других это могут оценить организации, создающие решения на базе ИИ: постоянное взаимодействие с технологией дает им комплексное представление о ее возможностях, ограничениях и влиянии на рынок труда. Институт статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ изучил прогнозные оценки более 500 таких организаций, полученные в рамках Мониторинга разработки и применения технологий искусственного интеллекта и цифровой трансформации бизнеса. Об этом CNews сообщили представители ВШЭ.

К разработчикам ИИ отнесены организации в сфере телекоммуникаций (ОКВЭД2 61), разработки ПО и сопутствующих консультационных услуг (62), информационных технологий (63), научных исследований и разработок (72), высшего образования (85.22) и подготовки кадров высшей квалификации (85.23). В ходе обследования, проведенного в 2025 г., респондентам предлагалось оценить, как под влиянием ИИ на горизонте до 2027 г. изменится спрос на профессиональные компетенции в сфере менеджмента, коммуникаций, ухода за людьми, ИТ, работы с информацией и оборудованием. На основе ответов авторы исследования рассчитали баланс оценок — сводный показатель, отражающий, какие ожидания преобладают: роста или снижения спроса. Анализ изменений на рынке труда под влиянием цифровых технологий — одна из задач Мониторинга разработки и применения технологий искусственного интеллекта и цифровой трансформации бизнеса, проводимого ИСИЭЗ НИУ ВШЭ с 2023 г.

Главные выводы

В работе с информацией направление изменений зависит от характера выполняемых задач. Спрос на базовые навыки, связанные с вводом данных и подготовкой документации, будет в целом снижаться (сокращение прогнозируют 45% организаций, рост — 25%), а на аналитические компетенции — расти (36% против 27% прогнозирующих снижение). ИИ автоматизирует рутинные операции, однако постановка задач, интерпретация выводов и принятие решений сохранятся за специалистами.

Для ИТ-навыков оценки влияния ИИ оказались неоднозначными. Снижение спроса на навыки программирования прогнозируют 30% организаций, рост — 29%, стабильность — 34%. Автоматизация части работы с кодом может сдерживать найм, однако усложнение программных продуктов и интеграция ИИ-моделей одновременно повышают потребность в технической экспертизе. Востребованность навыков установки и защиты компьютерных систем оценивается более определенно: роста спроса ожидают 38% респондентов, снижения — лишь 11%. Вероятно, увеличение объема генерируемого ИИ кода и применение технологии для кибератак повышают потребность в квалифицированном контроле, настройке и защите систем.

В менеджменте центр тяжести будет смещаться от администрирования к стратегии и лидерству. Снижение управленческих рутин прогнозируют 35% организаций, рост — 26%. При этом повышения востребованности стратегического мышления и навыков управления процессами ожидают 41% респондентов, лидерства и мотивации — 36%; снижение спроса на эти навыки предполагают лишь 6 и 4% соответственно. Документооборот, календарное планирование и контроль отчетности поддаются автоматизации, тогда как выбор приоритетов, разрешение конфликтов, мотивация команды и формирование среды доверия остаются за руководителями.

<p>Роман Бычков, Скала^р (Группа Rubytech): ПАК — это не сервер с софтом, а ответственность за все решение целиком</p>
Роман Бычков, Скала^р (Группа Rubytech): ПАК — это не сервер с софтом, а ответственность за все решение целиком цифровизация

Для рабочих профессий уязвимость перед ИИ зависит прежде всего от степени стандартизации операций и разнообразия условий труда. В обследовании сопоставлялись навыки разного уровня квалификации — от вождения и обслуживания оборудования до сортировки, погрузки, сборки и строительства. Наиболее высок риск снижения спроса на сортировку и упаковку: сокращение прогнозируют 29% организаций, рост — 16%. Значительно устойчивее монтаж и ремонт оборудования (снижение ожидают только 6%, рост — 24%) и строительство (снижение — 8%; две трети респондентов предполагают сохранение или рост спроса). В отношении вождения оценки разделились: 21% ожидают сокращения востребованности, 22% — повышения. Повторяющиеся операции в стабильных условиях легче передать роботизированным системам, тогда как работа в изменчивой среде пока требует человеческой адаптивности. В долгосрочной перспективе развитие робототехники и автономных систем будет расширять границы автоматизации.

Высокой устойчивостью к ИИ-автоматизации обладают человекоориентированные компетенции: уход за людьми, оказание медицинских услуг, коммуникации, сотрудничество, консультирование, креативность. Наименее уязвимы навыки, основанные на командной работе, общении, доверии и физическом присутствии: снижение спроса на них прогнозируют лишь 9–13%. Более неоднозначно оценивается креативность: роста ее востребованности ожидают 28% респондентов, снижения — 23%. С одной стороны, ИИ уже способен генерировать тексты и изображения, с другой — снижает порог входа в креативную деятельность, беря на себя технические задачи и тем самым создавая возможности для новых замыслов и подходов.

Изменения профессиональных компетенций затронут большинство профессий. Риски и возможности, которые несет ИИ, определяются не статусом профессии или уровнем квалификации работников, а содержанием выполняемых задач. Повторяющиеся стандартизированные задачи, которые можно описать с помощью инструкций и алгоритмов, в перспективе будут переданы ИИ, а необходимые для их выполнения навыки потеряют ценность. Одновременно увеличится спрос на компетенции более высокого порядка, связанные с принятием решений в условиях неопределенности, лидерством, командной работой, обеспечением безопасности. Итоговый баланс оценок подтверждает этот сдвиг: верхние позиции заняли стратегическое управление, лидерство и мотивация, установка и защита компьютерных систем, нижние — документирование информации, сортировка и упаковка, простые административные задачи.

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