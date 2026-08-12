ООО «Натшелл» внедряет систему электронного документооборота «Этлас»

Димитровградская компания ООО «Натшелл», технологический интегратор в области медицинских ядерных технологий, приступила к внедрению системы электронного документооборота «Этлас» в комплектации «Про». Работы ведутся специалистами «Этлас-Софт» дистанционно, в рамках договора компании переданы 20 конкурентных пользовательских лицензий. Об это CNews сообщили представители «Этлас-Софт».

На стыке технологий и медицины

ООО «Натшелл» работает в одном из наиболее наукоемких сегментов отечественного здравоохранения - радиационной онкологии и ядерной медицине. Компания специализируется на внедрении и сервисном сопровождении высокотехнологичного медицинского оборудования: систем протонной терапии, циклотронов для производства радионуклидов для ПЭТ-центров, а также программных ИИ-решений для планирования лучевой терапии. «Натшелл» выступает технологическим интегратором, обеспечивающим адаптацию, локализацию и поддержку международных разработок на территории России и стран ЕАЭС.

Компания взаимодействует с клиниками, онкологическими центрами и учреждениями ФМБА России. Интенсивная проектная деятельность – сопровождение внедрений, технические переговоры, договорная работа с зарубежными партнерами - формирует разветвленный документооборот, требующий централизованного управления и надежного хранения.

Комплектация «Про» СЭД «Этлас» предоставляет полный набор инструментов для автоматизации документооборота.

Что входит в состав поставки

Подсистема маршрутизации документов - настраиваемые маршруты согласования, подписания и рассылки документов.

Подсистема контроля исполнения - отслеживание сроков, контроль выполнения задач, формирование журналов контроля.

Подсистема работы с поручениями - постановка задач исполнителям с контролем их выполнения.

Редактор маршрутов и «Автоматизация Плюс» - самостоятельная разработка маршрутов и автоматическое управление именованием, размещением и структурированием документов.

Контекстный поиск на базе Solr - поиск по содержимому документов форматов MS Office, PDF, RTF.

Подсистема номенклатуры, контрагентов и редактор отчетов - систематизация документов, ведение базы партнеров и клиентов, отчетность.

Веб-доступ и автоматическое обновление клиентских рабочих мест - работа через браузер и централизованная доставка обновлений.

Дополнительно приобретены четыре специализированных модуля: «Работа с почтой» - отправка и получение документов по электронной почте непосредственно из системы; «Интеграция со сторонними приложениями» - автоматизированный обмен документами с внешними информационными системами в формате XML; «Поддержка юридически значимой ЭЦП» (серверная лицензия) - подписание документов квалифицированной электронной подписью по стандарту ГОСТ Р 34.10-2012 на уровне сервера; «Сервер контроля над функционированием системы» - централизованный мониторинг состояния и работоспособности СЭД.

Ход внедрения

Все работы по настройке и установке системы выполняются специалистами «Этлас-Софт» дистанционно. На начальном этапе проводится удаленное обследование существующего документооборота «Натшелл» через консультации и заполнение опросных анкет.

По итогам обследования в системе будут сформированы пользователи и группы, выстроена структура хранения документов с разграничением прав доступа, настроены справочники. Для нескольких типов документов разрабатываются карточки с атрибутами, правила автоматической нумерации, автоименования и автоструктурирования. Отдельно настраиваются отчетные формы и бизнес-процессы - в точном соответствии с регламентами, переданными заказчиком в виде блок-схем.

Электронная подпись и интеграция - приоритеты проекта

Выбор серверной лицензии на модуль ЭЦП обусловлен спецификой деятельности «Натшелл»: работа с зарубежными производителями оборудования, заключение крупных контрактов и взаимодействие с государственными медицинскими учреждениями требуют юридически значимого подписания документов. Серверная лицензия позволяет централизованно управлять ключами ЭЦП без привязки к конкретному рабочему месту, что упрощает работу распределенной команды.

Модуль интеграции со сторонними приложениями создает возможность для автоматического обмена документами с учетными и CRM-системами компании - важный шаг к единой цифровой среде управления проектами и контрактами.

Ожидаемый результат

Внедрение СЭД «Этлас» позволит «Натшелл» перевести в единую цифровую среду весь жизненный цикл документов - от создания и согласования до подписания и архивного хранения. Компания получит прозрачный контроль над исполнением поручений, автоматизированный документооборот с партнерами и возможность быстрого поиска по всему массиву документации. Гарантийное сопровождение обеспечит стабильную работу системы в период освоения.