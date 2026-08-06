Пицца для зумера, бургер для миллениала: как разные поколения россиян выбирают фастфуд

Аналитики финтех-компании «ЮMoney» опросили более 2 тыс. пользователей и выяснили, как меняется отношение к фастфуду у разных поколений покупателей. Об этом CNews сообщили представители «ЮMoney».

Большинство опрошенных россиян позволяют себе перекусы фастфудом лишь иногда (48%) или очень редко (32%). Еще 15% респондентов признаются, что делают это постоянно, а 5% полностью исключили быструю еду из рациона.

В общем рейтинге народной любви идут «Вкусно — и точка» (29%), «Додо Пицца» (19%) и «Бургер Кинг» (16%), а также Rostic’s (14%) и, в качестве свободного ответа, его прежнее название — KFC (12%). Subway выбирают 6%, «Теремок» — 3%, а «Крошку Картошку» — всего 1%.

Интересно, что именно возраст является главным фактором при выборе заведения. Миллениалы (родившиеся с начала 1980-х до середины 1990-х годов) демонстрируют высокую лояльность к брендам своей юности: 32% выбирают «Вкусно — и точка», а 19% — Rostic’s. В то же время зумеры (поколение Z) отдают предпочтение брендам, которые появились в их детстве: 25% из них называют любимым рестораном «Додо Пиццу», а «Вкусно — и точка» у них на втором месте (21%).

Разница поколений ярко проявляется и в том, что именно лежит на подносе. Самыми популярными позициями в заказах большинства остаются картошка фри (35%), бургеры (29%) и куриные закуски (наггетсы, стрипсы или крылышки — 22%). Пиццу предпочитают 16%, молочные коктейли — 11%, хот-доги — 10%, шаурму — 8%. Блины, суши и десерты выбирают лишь по 4%.

Это показывает, как меняются гастрономические привычки: если миллениалы консервативны и в 19% случаев предпочитают запивать классический бургер сладкой газировкой, то зумеры склонны к экспериментам. Молодежь все чаще выбирает картошку фри, холодное мороженое или милкшейк.

Изменение потребительских привычек находит прямое отражение в цифрах. Большинство опрошенных (39%) тратят на фастфуд до 1 000 рублей в месяц. Еще 29% закладывают на эти цели от 1 до 2 тыс. руб., а 21% — от 2 до 4 тыс. ру. Чеки свыше 10 тыс. руб. в месяц встречаются лишь у 3% россиян.

«Два поколения по-разному выстраивают свои отношения с фастфудом. Миллениалы распределяют траты между разными форматами — от бургеров до блинов и печеного картофеля. Зумеры же практически игнорируют традиционные российские форматы быстрого питания, концентрируясь исключительно на пицце и бургерах. При этом общий спрос уверенно растёт: по данным «ЮKassa», только за первую половину лета оплата из ресторанов быстрого питания прибавила 7% к аналогичному периоду прошлого года, оборот увеличился на 15%, а средний чек вырос на 8%, достигнув 2.57 тыс. руб.», — сказала руководитель направления сопровождения ключевых клиентов «ЮMoney» Наталья Лапшина.

Показательно и то, как разные поколения интегрируют фастфуд в социальную жизнь. Праздничный стол редко ассоциируется с быстрой едой: 41% респондентов заказывают ее в праздники только из-за нехватки времени. Еще 33% (преимущественно миллениалы) строго предпочитают домашний ужин или классический ресторан. Лишь 5% выбирают фастфуд на праздники всегда из-за его удобства.

Зато при встречах в большой компании фастфуд становится компромиссным решением. И здесь вновь сталкиваются два поколения. Заказы на компанию делятся поровну: по 30% выбирают бургеры и пиццу. При этом пицца — это выбор зумеров, а бургеры — миллениалов. Куриные закуски для больших компаний берут в 20% случаев, сет роллов — в 15%, шаурму — в 10%, а газировку — в 7%.

Об опросе. Опрос проходил в июле 2026 г. более 2 тыс. пользователей «ЮMoney». Из них 30% — женщины и 70% — мужчины. Большинство опрошенных проживают в Москве и Центральном ФО (20%), Приволжском ФО (22%), Санкт-Петербурге и Северо-Западном ФО (15%), а также в Сибирском ФО (12%). Среди участников исследования преобладают миллениалы (1981–1996 гг. р.) — их 42%. Также в опросе приняли участие «иксы» (30%), рожденные с 1965 по 1980 г., и зумеры (20%), рожденные с 1997 по 2010 г.