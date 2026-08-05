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Разработанное «Сигналтек» решение для гибкого управления потоками данных внесено в реестр Минпромторга

Пакетный брокер «Сигнал Балансер» (SignalBalancer) 32x100G — отечественное решение для агрегации, балансировки и фильтрации сетевого трафика – внесен в Единый реестр российской радиоэлектронной продукции. Реестровая запись № 10684901 от 28.07.2026.

Программно-аппаратный комплекс используется в системах сетевого мониторинга для агрегации, балансировки и фильтрации больших потоков данных по заданным наборам правил. Решение позволяет балансировать сетевой трафик, сокращает нагрузку на системы коммутации и маршрутизации, не перегружая инфраструктуру и энергосистему компании. По сути, это «умный сортировочный узел» для сетевого трафика, который работает параллельно с основной сетью, не оказывая влияния на коммерческие сервисы. Устройство востребовано в инфраструктуре с большим объемом трафика, контроль которого осуществляют одновременно несколько подразделений, в том числе службы информационной безопасности. Решение показывает высокую востребованность в следующих отраслях: телекоме и у интернет-провайдеров, банках и финтехе, дата-центрах и облаках, госсекторе, а также в крупной рознице и на промышленных предприятиях с разветвленной сетью. Компания получает полный контроль над тем, что происходит в ее сети и может масштабировать инструменты анализа без дорогостоящих модификаций инфраструктуры.

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Одна из основных особенностей «Сигнал Балансер» 32x100G в его компактности и высокой портовой емкости. Сетевой пакетный брокер с 32 портами 100G способен обрабатывать потоки данных суммарной пропускной способностью 3,2 Тбит/с в устройстве высотой всего 1U. Для бизнеса это означает меньше оборудования в серверной, более низкие счета за электричество и охлаждение, а также запас мощности, пока трафик продолжает расти. В итоге компании получают единую «сортировочную станцию» для данных от многих систем мониторинга и кибербезопасности в одном компактном устройстве, которое легче обслуживать и масштабировать.

«Наше решение — полностью российская разработка, единственная в своем классе, созданная на отечественной компонентной базе. Сервисный процессор построен на российском чипе «Байкал-Т», в качестве материала печатных плат используется отечественный текстолит, а также используется элементная база российского производства. При этом по цене мы уверенно конкурируем со всеми зарубежными платформами, не уступая им в производительности, а по ряду параметров — значительно превосходя. Устройство оснащено развитым программным стеком и широкими возможностями удаленного управления, что выгодно отличает его от аналогов», – сказал генеральный директор АО «Сигналтек» Алексей Алясев.

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