Разделы

Веб-сервисы
|

Аналитика Bronevik.com: каждая третья деловая поездка в России совмещена с мини-отпуском

Платформа Bronevik.com исследовала популярность bleisure-путешествий, совмещающих деловые поездки с мини-отпуском. За последние 12 месяцев (по июль 2026 г.) 30% от общего числа бронирований туристического жилья для командировок сделано с захватом выходных. Об этом CNews сообщили представители Bronevik.com

Рейтинг российских городов по популярности для bleisure-путешествий заметно отличается от топа обычных деловых поездок, где стабильно лидируют Москва и Санкт-Петербург. Чаще всего командировки совмещают с мини-отпуском в городах Калининградской области – в Светлогорске, Балтийске и Зеленоградске более половины бизнес-бронирований захватывают один или два выходных дня.

Высокая доля bleisure-путешествий также характерна для курортов Краснодарского края – Эстосадока, Красной Поляны и Геленджика. В топ-10 вошли и дальневосточные города – Петропавловск-Камчатский и Владивосток, привлекающие деловых путешественников возможностью совместить рабочую поездку с отдыхом в привлекательных, но удаленных туристических локациях.

Две столицы в первую десятку не вошли: Санкт-Петербург занимает 29 место в рейтинге городов по доле bleisure-путешествий, а Москва — лишь 40. В обоих городах доля таких поездок составляет около трети от общего числа командировок.

Топ-10 городов для bleisure-путешествий (по доле бронирований для командировок с захватом выходных от всех бизнес-бронирований в городе): Светлогорск 60%; Балтийск 58%; Зеленоградск 53%; Эстосадок 52%; Красная Поляна 48%; Геленджик 45%; Кисловодск 44%; Петропавловск-Камчатский 42%; Архыз 42%; Владивосток 42%.

Цифровые активы «Росатома». Инфографика CNews
Цифровые активы «Росатома». Инфографика CNews Бизнес

Средняя продолжительность bleisure-путешествий составляет пять ночей против двух ночей в обычных командировках. Соответственно, средний чек за бронирование в таких поездках более чем вдвое превышает чек сугубо деловых поездок (26,1 тыс. руб. и 11,1 тыс. руб. соответственно).

«Совмещение деловых поездок с мини-отпуском – устойчивый тренд, который мы наблюдаем уже несколько лет. Сегодня командировка часто воспринимается шире, чем исключительно рабочий инструмент – это отражение трансформации поведения деловых путешественников, которые инициируют продление поездки и стремятся совместить работу с отдыхом. Командировка в интересную локацию с возможностью задержаться там после завершения рабочих задач становится дополнительным элементом мотивации и удержания сотрудников. А для гостиничного бизнеса, особенно для городских отелей, этот тренд особенно значим: такие гости чаще остаются на выходные, повышают загрузку и способствуют росту среднего чека», – сказала Марина Гончаренко, исполнительный директор платформы Bronevik.com.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Машина баз данных для работы в высоконагруженных системах: как выбрать?

Топливо не бесплатное – давайте деньги. Wildberries повысил комиссии для продавцов из-за роста цен на бензин и дизель

Обзор: Видеокарты (GPU) для ИИ в облаке GPU Cloud 2026

«Яндекс» попросил власти увеличить лимиты на бензин для такси

Как использовать максимум ресурсов ИТ-инфраструктуры в 2026 году

Это ваши проблемы. Wildberries разом отказала всем продавцам в компенсации ущерба из-за ударов БПЛА

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Лучшие защищенные видеокамеры для отпуска: выбор ZOOM

Обзор смартфона HUAWEI nova Y74: сбалансированный и надежный

Достаточно ли в смартфоне только GPS для навигации по городу?

Показать еще

Наука

Как два огромных сгустка перегретого вещества помогают формировать магнитное поле Земли

Новый пернатый динозавр оказался четырехкрылым драконом, который охотился на добычу с деревьев 120 млн лет назад

Как змеи эволюционировали и утратили ноги? Современные технологии позволили это отследить
Показать еще