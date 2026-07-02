Аналитика Bronevik.com: каждая третья деловая поездка в России совмещена с мини-отпуском

Платформа Bronevik.com исследовала популярность bleisure-путешествий, совмещающих деловые поездки с мини-отпуском. За последние 12 месяцев (по июль 2026 г.) 30% от общего числа бронирований туристического жилья для командировок сделано с захватом выходных. Об этом CNews сообщили представители Bronevik.com

Рейтинг российских городов по популярности для bleisure-путешествий заметно отличается от топа обычных деловых поездок, где стабильно лидируют Москва и Санкт-Петербург. Чаще всего командировки совмещают с мини-отпуском в городах Калининградской области – в Светлогорске, Балтийске и Зеленоградске более половины бизнес-бронирований захватывают один или два выходных дня.

Высокая доля bleisure-путешествий также характерна для курортов Краснодарского края – Эстосадока, Красной Поляны и Геленджика. В топ-10 вошли и дальневосточные города – Петропавловск-Камчатский и Владивосток, привлекающие деловых путешественников возможностью совместить рабочую поездку с отдыхом в привлекательных, но удаленных туристических локациях.

Две столицы в первую десятку не вошли: Санкт-Петербург занимает 29 место в рейтинге городов по доле bleisure-путешествий, а Москва — лишь 40. В обоих городах доля таких поездок составляет около трети от общего числа командировок.

Топ-10 городов для bleisure-путешествий (по доле бронирований для командировок с захватом выходных от всех бизнес-бронирований в городе): Светлогорск 60%; Балтийск 58%; Зеленоградск 53%; Эстосадок 52%; Красная Поляна 48%; Геленджик 45%; Кисловодск 44%; Петропавловск-Камчатский 42%; Архыз 42%; Владивосток 42%.

Средняя продолжительность bleisure-путешествий составляет пять ночей против двух ночей в обычных командировках. Соответственно, средний чек за бронирование в таких поездках более чем вдвое превышает чек сугубо деловых поездок (26,1 тыс. руб. и 11,1 тыс. руб. соответственно).

«Совмещение деловых поездок с мини-отпуском – устойчивый тренд, который мы наблюдаем уже несколько лет. Сегодня командировка часто воспринимается шире, чем исключительно рабочий инструмент – это отражение трансформации поведения деловых путешественников, которые инициируют продление поездки и стремятся совместить работу с отдыхом. Командировка в интересную локацию с возможностью задержаться там после завершения рабочих задач становится дополнительным элементом мотивации и удержания сотрудников. А для гостиничного бизнеса, особенно для городских отелей, этот тренд особенно значим: такие гости чаще остаются на выходные, повышают загрузку и способствуют росту среднего чека», – сказала Марина Гончаренко, исполнительный директор платформы Bronevik.com.