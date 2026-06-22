«Ростелеком» протянул 450 км оптики для цифровизации Бора в Красноярском крае

«Ростелеком» объявил о начале подключения высокоскоростного интернета, интерактивного телевидения Wink и облачного видеонаблюдения в домах жителей поселка Бор на севере Красноярского края. Чтобы современные цифровые сервисы стали доступны в удаленной местности, провайдер проложил по берегу Енисея 450 км волоконно-оптического кабеля.

Сеть связи, построенная от Анциферово до Бора, охватывает более десятка небольших таежных поселений. Масштабный инфраструктурный проект реализуется с 2024 г. совместно с региональным министерством цифрового развития.

Николай Распопин, министр цифрового развития Красноярского края, сказал: «Оптика была заведена в Бор в конце прошлого года, и тогда доступ к проводному интернету получили социально значимые объекты. Также базовую станцию сотовой связи перевели со спутникового канала на оптический. Теперь на очереди подключение частных домов».

Бор расположен недалеко от устья реки Подкаменная Тунгуска, примерно в 1 тыс. км от Красноярска. Добраться сюда можно авиа и речным транспортом — в зависимости от сезона. Автодороги практически отсутствуют. Несмотря на территориальную изолированность, в поселке проживает более 2 тыс. человек.

Алексей Усатов, директор Красноярского филиала «Ростелекома», сказал: «Мы подключаем новых абонентов по технологии GPON, которая дает стабильную скорость интернета даже при одновременной загрузке 4K-видео, онлайн-игр и других приложений. Через единый оптоволоконный кабель предоставляется полный спектр домашних цифровых услуг: интерактивное ТВ, IP-телефония, системы видеонаблюдения — всё, что нужно для современной комфортной и безопасной жизни».