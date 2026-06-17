Postgres Professional и Yadro объявили о разработке промышленных ПАКов для критической инфраструктуры данных

Технологическая компания Yadro (входит в «ИКС Холдинг») и российский разработчик систем управления базами данных Postgres Professional подписали меморандум о долгосрочном сотрудничестве. Ключевая цель — проектирование и вывод на рынок российских программно-аппаратных комплексов (ПАКов), эффективно использующих аппаратные ресурсы и обеспечивающих высочайший уровень производительности. Об этом CNews сообщили представители Postgres Professional.

Фокус партнерства — оптимизация аппаратных ресурсов и снижение совокупной стоимости владения ИТ-инфраструктурой. Будущие комплексы объединят преимущества оборудования Yadro и ПО Postgres Pro, обеспечивая высокую производительность и надежность при одновременном упрощении эксплуатации. Решения также учитывают эволюцию корпоративных требований, поддерживая гибридные транзакционно-аналитические сценарии и интеграцию с ИИ-инструментами. Производство совместных ПАКов нацелено на замену до 100 систем Oracle Exadata в российских ЦОДах. Речь идет о классе машин, совокупный потенциал замещения которых превышает 7 млрд руб.

«Реальная ценность ПАК возникает только тогда, когда софт и оборудование интегрированы на уровне архитектуры, открывая пользователю возможности, которых не получить простой установкой ПО на стандартный сервер. Именно такой подход мы реализуем в партнерстве с Yadro. Заказчик получает платформу управления данными, которая закрывает весь спектр задач: от высокопроизводительных транзакционных систем и смешанной нагрузки HTAP до инфраструктуры для аналитики больших данных и запуска ИИ-агентов. Специалисты Postgres Professional и Yadro будут обеспечивать круглосуточную поддержку и администрирование стека, что гарантирует его бесперебойную работу», — отметил Иван Панченко, генеральный директор Postgres Professional.

«Мы рассматриваем это стратегическое партнерство как возможность заложить основу для отечественного класса программно-аппаратных комплексов, где оборудование и СУБД работают в единой архитектуре, оптимизированной под промышленные нагрузки и задачи критической инфраструктуры данных. Postgres Pro — один из ключевых российских игроков в своем классе, и объединение экспертизы компании в области СУБД с инженерной базой Yadro открывает возможности для создания решений нового уровня. Мы уверены, что усилия Yadro и Postgres Pro ускорят цифровую трансформацию крупнейших российских системообразующих компаний, предоставив им надежную и экономически эффективную инфраструктуру будущего», — сказал Павел Егоров, директор по продуктам компании Yadro.

Стратегическое сотрудничество, закрепленное меморандумом, решает задачу предоставления заказчику полностью импортонезависимой инфраструктуры, гарантирующей соответствие всем требованиям российских регуляторов.

Архитектура будущих ПАКов изначально проектируется так, чтобы упростить их внедрение в системы, подлежащие аттестации по требованиям безопасности информации. Инженерная кооперация сосредоточена на обеспечении непрерывности бизнеса заказчика, что выражается в автоматическом обновлении ПО с минимальным простоем, механизмах кластеризации и катастрофоустойчивости, доступности комплекса в режиме 24/7.