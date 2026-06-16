«Ред Софт» представила экосистему из трех собственных решений — «Ред Центр Знаний», «Искусственный разум» и ОС «Цифровой помощник»

Компания «Ред Софт» анонсировала концепцию распределенной экосистемы собственных решений под управлением собственного решения «Искусственный Разум» (ИР). В отличие от стандартных подходов к внедрению ИИ, новая платформа объединяет три ключевых компонента: операционную систему с ИР на конечных устройствах, корпоративное хранилище знаний «Ред Центр Знаний» и ядро «Искусственного Разума», необходимое для формирования полноценного контекста и смыслового понимания данных. Об этом CNews сообщили представители «Ред Софт».

Успешная работа «Искусственного разума» становится возможной за счет трехуровневой архитектуры, в основе которой лежит распределенная когнитивная модель, схожая с человеческим мышлением:

– «Ред Центр Знаний» организует «долговременную память» и поддерживает семантическое ядро. Система работает внутри защищенного периметра с соблюдением всех требований к безопасности данных, структурируя информацию не как набор файлов, а как единый граф знаний.

– «Искусственный Разум» (ИР) — это специальная часть экосистемы «Ред Софт», которая обеспечивает не просто поиск, а глубокое понимание контекста, прогнозирование и рассуждение на основе всей накопленной базы знаний, формируя «центр поддержки принятия решений».

– ОС с ИР на рабочих станциях и мобильных устройствах представляет собой «периферийный разум», обрабатывающий данные локально, обеспечивая мгновенную поддержку при принятии человеком решений.

Целевая аудитория решения охватывает как частных пользователей, так и юридические лица, корпорации, федеральные ведомства и государственные организации. При этом пользователи получат доступ к возможностям ИР посредством реализации цифровых помощников, интегрированных непосредственно в российские операционные системы, установленные как на персональные компьютеры, так и на мобильные устройства.

Помощник на ноутбуке и на мобильном устройстве — это не просто приложение, а современная реализация накопленного опыта и знаний в виде приложения «Искусственного Разума», который позволяет находить ответы на вопросы, анализировать информацию и принимать по-настоящему компетентные решения. При этом процессы аналитики и конфиденциальные данные остаются внутри контура безопасности решения «Ред Центр Знаний», а на пользовательские устройства попадает только верифицированная информация.

Новая экосистема построена на принципе взаимного обмена: более 300 вузов, научно-исследовательских институтов и отраслевых центров компетенций выступают как источниками данных для «Ред Центра Знаний», так и активными потребителями консолидированной базы знаний. Участие ведущих научных школ позволяет сформировать единую среду работы с данными национального масштаба, где каждый участник одновременно и вносит вклад, и пользуется результатами работы всех остальных.

Появление распределенного ИР обеспечивает пользователям качественно новый уровень работы с информацией, как с точки зрения чистоты самой информации, так и возможностей ее реализации:

– Автоматизация с сохранением контекста. Цифровые помощники в ОС берут на себя рутинные операции с документами, но в отличие от стандартных ботов, они понимают смысл задачи благодаря связке с «Ред Центр Знаний».

– Скорость и осмысленность. Быстрый поиск и анализ информации с помощью ИР позволяет оперативно принимать решения на основе реальных, верифицированных знаний, а не просто статистической выборки.

– Сохранность и суверенитет. Локализация всей инфраструктуры (ОС + «Ред Центр Знаний» + ИР) в российских защищенных сетях гарантирует полную сохранность информации и технологическую независимость.

– Эволюция знаний. Интеграция отраслевых знаний от ведущих научных и образовательных центров напрямую в «Ред Центр Знаний» позволяет системе ИР постоянно обучаться, расширяя возможности для инноваций и профессионального развития пользователей.

«Мы представили не просто новую концепцию полноценной экосистемы ПО, а практическую архитектуру «Искусственного Разума», работающего внутри защищенного периметра, — сказал Вячеслав Комлев, председатель совета директоров «Ред Софт». — Объединяя ОС со встроенным ИР, «Ред Центр Знаний» и технологии глубинного рассуждения, мы формируем платформу, где машина помогает думать, а не просто искать. Это новый уровень эффективности для бизнеса и государства в эпоху цифровой экономики, который становится доступным благодаря экосистеме продуктов компании «Ред Софт».

В настоящее время «Ред Софт» продолжает расширять пул партнеров, приглашая научные и отраслевые организации к наполнению национальной базы знаний для развития «Искусственного Разума».