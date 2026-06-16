Бионический коленный модуль Steplife B5 начали тестировать в ДВФО

Производитель бионических протезов Steplife объявил о начале масштабного тест-драйва коленного модуля с микропроцессорным управлением Steplife B5 в Дальневосточном федеральном округе. Тестирование проходит в таких городах, как Петропавловск-Камчатский, Чита, Благовещенск, Якутск, Владивосток, Хабаровск. Данный коленный модуль и протез на его основе вышли в серийное производство по всей стране в 2025 г., и в настоящий момент активно используются российскими пациентами по ИПРА. Целью тестирования является проверка их текущих эксплуатационных характеристик в различных условиях и сбор обратной связи от пациентов. Об этом CNews сообщили представители Steplife.

Тест-драйв проходит совместно с сетью протезных центров «Салют Орто» (штаб-квартира в Улан-Удэ), входящей в производственно-дистрибьюторскую экосистему Steplife.

В рамках клинических испытаний протеза пациентам будет предложено передвигаться в определенном режиме по прямой и наклонной поверхностям, подниматься и спускаться по ступеням, выполнять ряд физических упражнений. В результате будет тестироваться способность протеза к адаптации под индивидуальную биомеханику пользователя и степень коррекции движений в реальном времени при ходьбе, беге, езде на велосипеде и различных физических нагрузках. Процесс тестирования займет две недели в каждом регионе.

По своим функциональным особенностям протез бионического коленного сустава Steplife B5 сопоставим с такими популярными зарубежными моделями, как C-leg от Ottobock (Германия) и Rheo Kneе от Össur (Исландия). На сегодняшний день коленный модуль Steplife B5 является одним из флагманских продуктов из семейства бионических изделий компании, наряду с бионическим модулем Steplife B7. Управление протезом осуществляется за счет микропроцессора и высокоскоростных сервоприводов; он обладает адаптивной поддержкой во время фазы опоры и динамическим сгибанием во время фазы переноса. Функционал протеза и пользовательская настройка реализуется при помощи специального приложения Steplife для мобильных устройств.

Основное отличие модуля Steplife B5 от его более раннего собрата Steplife B7 состоит в комплектации коленной гидравлики. В Steplife B5 установлена не поршневая, а ротационная гидравлика, обеспечивающая более широкий диапазон движений. Сами же движения при этом становятся более плавными и приближенными к естественной человеческой походке.

«В течение двух недель перед пациентами-тестировщиками будет стоять задача оценить надежность коленного модуля, его функциональность и удобство в повседневной эксплуатации. Полученная обратная связь позволит настроить и улучшить продукт, сделать его максимально комфортным и эффективным для пользователей, — сказал генеральный директор Steplife Иван Худяков. – Надеюсь, после этого тест-драйва к нашей команде присоединится много тестировщиков из ДВФО. Мы делаем все возможное, чтобы развивать вокруг себя комьюнити людей, прошедших ампутацию и вернувшихся не просто к активной жизни, но и даже к спортивным соревнованиям и даже к спорту высоких достижений, и мы готовы им в этом помогать».

Дальневосточный тест-драйв коленного модуля проходит в рамках грантового проекта Steplife «Бионические протезы ног с микропроцессорной системой управления Steplife B7 в рамках НИОКР в Республике Бурятия» и при поддержке федерального проекта Инновационного центра Сколково «Техновосток» (группа ВЭБ РФ).



