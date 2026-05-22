TCL представляет телевизоры серии RM7L с технологией RGB-Mini LED — новое поколение яркости и цветопередачи

TCL, мировой производитель потребительской электроники, представляет телевизоры серии TCL RM7L с технологией RGB-Mini LED. Новинки сочетают высокую яркость, точную цветопередачу и современные технологии обработки изображения, обеспечивая более глубокое погружение в просмотр фильмов, игр и спортивного контента. Об этом CNews сообщили представители TCL.

RGB-Mini LED — новое поколение управления светом и цветом

Серия TCL RM7L построена на технологии RGB-Mini LED, которая обеспечивает более точный контроль света и расширенные возможности цветопередачи по сравнению с традиционными решениями.

В основе технологии — использование отдельных RGB-компонентов подсветки, что позволяет добиться более высокой точности отображения оттенков и повысить насыщенность изображения.

Пресс-служба TCL
TCL представляет телевизоры серии RM7L с технологией RGB-Mini LED

Телевизоры серии RM7L поддерживают до 100% цветового охвата по стандарту BT.2020 и оснащены системой 120-битной обработки цвета, обеспечивающей более плавные цветовые переходы, высокую точность оттенков и естественную передачу деталей.

Дополнительно используется экран HVA Pro с фильтром UltraColor, сверхвысокой контрастностью, низким уровнем отражения и широкими углами обзора, что позволяет сохранить глубину изображения и точность цветопередачи в различных условиях просмотра.

Высокая яркость и локальное затемнение

Благодаря RGB-Mini LED-подсветке телевизоры серии RM7L обеспечивают высокий уровень контрастности и точное управление яркостью в различных участках изображения.

Количество зон локального затемнения достигает 2 880 зон (в модели с диагональю 98 дюймов), что позволяет точнее контролировать свет и глубже прорабатывать детали как в ярких, так и в темных сценах.

Пиковая яркость HDR достигает до 2000 нит, усиливая выразительность изображения и раскрывая потенциал современного HDR-контента.

Плавное изображение и игровые возможности

Телевизоры серии RM7L поддерживают собственную частоту обновления 144 Гц и VRR с диапазоном до 288 Гц (DLG), обеспечивая плавное отображение динамичных сцен.

Дополнительно реализована технология MEMC 120 Гц, снижающая размытие в движении, а поддержка FreeSync Premium Pro помогает добиться стабильного игрового процесса без разрывов изображения и задержек.

Серия также поддерживает Dolby Vision IQ, HDR10+, HLG и IMAX Enhanced, обеспечивая более реалистичное отображение контента в различных сценариях просмотра.

Звук и интеллектуальные возможности

Телевизоры серии RM7L оснащены аудиосистемой ONKYO с конфигурацией 2.1 и поддержкой Dolby Atmos, DTS:X и DTS Virtual:X, формируя более объёмную и насыщенную звуковую сцену.

Серия работает на платформе Google TV и поддерживает голосовое управление, AirPlay 2, Bluetooth 5.4 и Wi-Fi.

За производительность отвечает современная аппаратная платформа с 3 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти, обеспечивающая быстрый отклик интерфейса и стабильную работу приложений.

Дизайн и доступные диагонали

Серия TCL RM7L выполнена в современном минималистичном дизайне с тонким корпусом и акцентом на визуальное погружение в контент.

Телевизоры представлены в диагоналях 65″, 75″, 85″ и 98″. Новинки уже доступны для заказа. Стоимость моделей с диагональю 65 дюймов начинается от 119,99 тыс. руб.

