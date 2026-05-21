«Солар» и «Группа Астра» расширяют сотрудничество и упрощают доставку ИБ-решений через Astra Store

ГК «Солар» и «Группа Астра», расширяют сотрудничество. Cтороны подписали меморандум о дистрибуции решений «Солара» в магазине приложений Astra Store. Первым из них пользователям операционной системы Astra Linux станет доступна SWG-система (Secure Web Gateway) Solar webProxy. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

По данным независимого агентства Strategy Partners, российская операционная система Astra Linux занимает 76% рынка отечественных ОС, а общая доля компании на рынке инфраструктурного ПО РФ оценивается в 21%. На сегодняшний день объем инсталляций Astra Linux для рабочих станций, серверов, мобильных и специализированных устройств с учетом бандлов и ПАКов насчитывает более 3500000 проданных лицензий.

Магазин приложений Astra Store доступен коммерческим предприятиям, госструктурам и образовательным учреждениям, которые находятся в процессе миграции на отечественное ПО или уже работают в экосистеме Astra Linux. Для сотрудников предусмотрена витрина самообслуживания: они самостоятельно устанавливают необходимые программы из определенного политиками компании каталога без участия ИТ-службы – это сокращает время на согласование и установку ПО вдвое. Astra Store также включает инструменты администратора для управления экосистемой корпоративного ПО в периметре организации.

Все решения, включенные в Astra Store, проходят проверку на вирусы и уязвимости. Включение продуктов ГК «Солар» расширяет каталог ИБ-решений магазина и обеспечивает клиентам дополнительный слой защиты: администраторам и офицерам информационной безопасности будет доступно скачивание решений и сервисов по защите данных, безопасной разработке, управлению доступом, автоматизации мониторинга и реагирования на инциденты и пр.

SWG-система Solar webProxy стала первым программным продуктом ГК «Солар», доступным в Astra Store. Решение гибко фильтрует трафик и защищает от современных веб-угроз, включая утечку данных в ИИ-сервисы (по данных аналитиков «Солара», в 30 раз вырос объем корпоративных и чувствительных данных, отправляемых сотрудниками в общедоступные нейросети) и кибератаки через зашифрованные архивы (около 37%).

«Регулярно при выходе новых версий продуктов «Группы Астра» мы тестируем их совместимость с решениями ГК «Солар». Новый шаг в развитии нашего сотрудничества – это упрощение доставки этих решений пользователям. Мы закрываем ключевую потребность клиентов в доступности решений по кибербезопасности. Сотрудничество с «Соларом» – это следующий шаг к созданию бесшовной экосистемы, в которой заказчики получают все необходимое в одном окне и могут устанавливать решения на рабочие устройства в один клик», – отметил Михаил Геллерман, директор управления операционных систем «Группы Астра».

В рамках соглашения стороны также договорились о внедрении единых требований к функциональности, безопасности (включая обязательное сканирование на уязвимости) и соответствию стандартам совместимости с ОС Astra Linux.

«Импортозамещение переходит в ту фазу, когда побеждает не тот, у кого лучший продукт, а тот, кто создал удобный и безопасный канал его доставки. Astra Store превращается из репозитория в полноценную корпоративную витрину, в которой свыше 25 000 клиентов могут скачать программные продукты «Солара» в один клик. Уже сейчас для них доступно Solar webProxy», ─ сказал Николай Сивак, коммерческий директор ГК «Солар».

Сотрудничество двух вендоров способствует реализации государственной политики в сфере импортозамещения, развитие безопасной цифровой инфраструктуры и достижение показателей национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».