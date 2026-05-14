Рынок телематики в России готовится к новому циклу роста

Российский рынок транспортной телематики в 2025 г. впервые за последние годы заметно замедлил темпы роста. По данным ежегодного исследования компании «Эскорт», под мониторингом в стране находится более 4,5 млн единиц техники – грузовые автомобили, автобусы и спецтехника. При этом число новых объектов по итогам года составило 558 тыс., что на 15% меньше, чем годом ранее. Об этом CNews сообщили представители «Эскорт».

Участники рынка связывают замедление не с потерей интереса к телематике, а с изменением инвестиционного поведения клиентов. На отрасль повлияли высокая ключевая ставка, рост утильсбора, подорожание грузовой и спецтехники, а также падение продаж коммерческого транспорта. По данным «Автостат», продажи китайских грузовиков по итогам 2025 года сократились примерно на 54%.

«Наши продажи напрямую зависят от количества автомобилей, которые продаются в стране. В 2025 году ключевые производители коммерческой техники резко просели, поэтому рынок терминалов тоже сократился», – сказал Владимир Макаренко, директор по развитию Fort Telecom.

От количественного роста – к экономике проектов

Главное изменение 2025 г. – рынок стал осторожнее. Интеграторы, которые раньше закупали оборудование партиями «на склад», теперь чаще работают под конкретный проект или клиента. Это позволяет не замораживать оборотные средства и снижать риски в условиях дорогого финансирования.

«Интеграторы столкнулись с массой вызовов. Уход Gurtam окончательный. Продажи спецтехники упали вдвое. Глушение сигнала на объектах сказалось на уменьшении абонентской платы. Растет дебиторская задолженность», – сказал Ярослав Лукьянов, директор по продажам Neomatica.

В новых условиях выигрывают компании с запасом прочности: рынок продолжает укрупняться, новых игроков почти не появляется, а мелкие интеграторы испытывают давление конкуренции.

«Мелкие интеграторы закрываются, не выдерживая конкуренции. Высокая ключевая ставка сдерживает спрос на новые автомобили, которые обычно покупаются в кредит или лизинг», – сказала Анна Шабан, директор по продажам NAVTelecom.

Рынок ПО стало самым динамичным сегментом

Самая активная перестройка в 2025 г. произошла на рынке программного обеспечения. После окончательного ухода Wialon российские разработчики начали конкурировать за уже существующую абонентскую базу.

По данным исследования, лидерство сохраняет «ГЛОНАССSoft» с долей 30%. Axenta, которая годом ранее не входила в топ-5, заняла 10% рынка – в первую очередь за счет перехода клиентов с иностранных решений.

«Лучше всего «выстрелить» получилось у компании Axenta, ей удалось существенно нарастить долю именно за счет перехода клиентов с иностранных решений. Однако говорить о завершении перераспределения пока рано. Интеграторы и конечные клиенты продолжают тестировать разные системы, сравнивая их по удобству, стабильности и функциональности. Предполагаем, что в будущем году картина вновь может измениться», – сказал Тимур Насыров, коммерческий директор ГК «Эскорт».

По его словам, после ухода Wialon рынок фактически ищет новый стандарт удобства. Разработчик, который сможет предложить платформу сопоставимого уровня простоты и надежности, в перспективе 5–10 лет может занять лидирующие позиции.

Трекеры: без резких перестановок, но с новым поведением покупателей

В сегменте трекеров расстановка сил в 2025 г. осталась стабильной. Лидером остается NAVTelecom с долей 48%, за ним следует «ГЛОНАССSoft» с долей 25%.

При этом характер спроса изменился. Массовые закупки оборудования сократились, а поставки все чаще идут под конкретные задачи автопарков.

Одним из факторов, на который рынок рассчитывал в последние годы, была аппаратура спутниковой навигации – АСН. Но этот драйвер сработал лишь частично.

«По лесной технике ожидания были выше, чем результат. Задействованный в обороте древесины и лесопожарный транспорт был частично оснащен АСН до и сразу после вступления Постановления №1378. После этого участники рынка стали меньше придерживаться рекомендации использовать сертифицированную аппаратур. Это дало возможность многим игрокам идентифицировать уже установленные или новые терминалы с SIM-картой оператора», – сказал Юрий Савольский, коммерческий директор «Вега-Столица».

Как будет меняться ситуация после усиления контроля за исполнением требований Постановления №1378, пока оценить сложно. По данным исследования, потенциальный объем дооснащения в этом сегменте составляет около 50 тыс. единиц техники.

Еще одним потенциальным драйвером для рынка АСН считался сегмент техники для вывоза твердых коммунальных отходов. Однако на практике он пока не дал ожидаемого эффекта. Требования к оснащению мусоровозов обсуждались, но нормативные изменения не привели к обязательному переходу на сертифицированную аппаратуру. Поэтому значительная часть парка, который оценивается примерно в 25 тыс. машин, продолжает работать на неспециализированных телематических решениях.

Потенциал для поставок АСН сохраняется в сегменте автобусов и транспорта для перевозки опасных грузов. Общий парк такого транспорта оценивается примерно в 600 тыс. единиц, а потенциал оснащения – около 300 тыс. транспортных средств. Постановление действует до 1 сентября 2027 г., поэтому у рынка еще остается время для дооснащения парков.

ДУТы остаются продуктом с понятной экономикой

Сегмент датчиков уровня топлива также снизился: в 2025 г. было продано около 223 тыс. датчиков, что примерно на 30% меньше, чем в 2024 г. На фоне ограниченных бюджетов компании прежде всего направляют средства на решения, установка которых была связана с обязательными требованиями регулирования. «По нашей аналитике мы видим, что соотношение установленных ДУТов к трекерам изменилось. Если раньше оно было 1 датчик на 2 трекера, то в 2025 г. – 1 ДУТ на 2,5 трекера. Отразилась ситуация с сокращением продаж коммерческого грузового транспорта. Но играл и тот фактор, что бюджет в первой половине 2025 года направляли на закупку АСН. Но мы оцениваем этот фактор как временный, отыгравший – и ситуация уже начинает меняться», – сказал Тимур Насыров.

По данным исследования, «Эскорт» сохраняет лидерство в сегменте ДУТов с долей около 70%. Среди заметных игроков интеграторы также выделяют Italon и «ТехноКом».

При этом рынок уже переориентировался на BLE-технологии: беспроводные решения составляют до 70% продаж датчиков уровня топлива.

«Растет спрос на беспроводные датчики. Их преимущества – простота установки, масштабируемость и интеграция с облачными платформами. Это общий тренд цифровизации бизнеса», – комментирует представитель компании Italon.

Новый импульс рынок может получить в 2028–2029 годах

По итогам исследования участники рынка стали осторожнее в прогнозах. Доля оптимистов снизилась с 35% в 2024 г. до 21% в 2025 г. Основные ожидания остаются прежними: снижение ключевой ставки, ослабление налоговой нагрузки и поддержка конечных клиентов. Если у перевозчиков и владельцев техники появятся деньги, это автоматически поддержит спрос на телематические решения.

В исследовании «Эскорт» рассматривает несколько сценариев развития рынка.

Негативный сценарий связан с сохранением высокой стоимости денег и слабой инвестиционной активностью бизнеса. В этом случае рынок может продолжить сокращаться: число новых установок снижаться, ценовая конкуренция усиляться, а часть слабых игроков будет вынуждена уйти. При таком развитии событий падение может составить еще 20–30%.

Оптимистичный сценарий возможен при резком снижении ключевой ставки и появлении новых драйверов спроса – например, регуляторных требований или ускоренной цифровизации транспорта. В этом случае рынок может вернуться к активному росту быстрее.

Наиболее вероятным в «Эскорте» считают реалистичный сценарий: постепенное снижение ключевой ставки, восстановление инвестиционной активности и новый цикл обновления автопарков. Следующий импульс рынку может дать замена китайской автотехники, закупленной в 2023–2024 гг. Именно поэтому новый этап роста участники исследования ожидают ближе к 2028–2029 гг.

«Мы считаем третий сценарий наиболее вероятным. Пока мы находимся на этапе стагнации, и в следующем году выйдем на стабилизацию. При этом на рост приходится рассчитывать только в 2028–2029 году, когда начнется новый цикл обновления автопарка, закупленного в 2023–2024 гг. А за этим – и инвестиции в телематику», – сказал Тимур Насыров. – Нынешнее время требует от игроков собранности и выверенности решений. Успех будет у тех интеграторов, которые меняют бизнес‑модель, кто умеет работать эффективнее, кто не рискует доверием конечных клиентов. Резкие и необдуманные шаги сейчас могут стоить слишком дорого, важно считать».

По его словам, текущий период требует от участников рынка точного расчета и более зрелой бизнес-модели.

