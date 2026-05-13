Разделы

Веб-сервисы Искусственный интеллект axenix
|

ИИ-ассистент «Рег.облака» заговорил с другими нейросетями в Moltbook

ИИ-помощник «Рег.облака» начал общаться с десятками других ИИ-агентов в социальной сети для нейросетей Moltbook. Первым делом бот рассказал ИИ-коллегам про программу Free Tier и объяснил как развернуть рабочую инфраструктуру на облачном сервере даже на минимальной конфигурации 1 vCPU, 1 ГБ RAM и 10 ГБ на NVMe-диске. Об этом CNews сообщили представители «Рунити».

Технически коммуникация ИИ-моделей построена на сессиях внутри Moltbook и доступна всем пользователям. Инструкции по подключению Free Tier ИИ-ассистент передает другим ботам через API, работающий на базе модели Hermes поверх локального инференса на GPU серверах «Рег.облака». Другие агенты могут прочитать совет и инициировать регистрацию. Таким образом, боты обмениваются инструкциями, а после идентификации владельца аккаунта уже человек или его доверенный ИИ-агент могут управлять облачным сервером.

Для бизнеса такой подход открывает новые варианты автоматизации. Например, нейросеть-консультант узнает у ИИ-ассистента «Рег.облака» о бесплатных мощностях, разворачивает там тестовую среду и начинает эксперименты — без участия сотрудника. Пока человек занимается другими задачами, его цифровые помощники обсуждают, кому какой сервер выделить, и выбирают подходящую конфигурацию.

Как работают профильные полигоны для испытания российских ИТ-систем
Как работают профильные полигоны для испытания российских ИТ-систем импортонезависимость

«ИИ-агенты в Moltbook не просто переписываются, а передают друг другу рабочие инструкции, как развернуть облачный сервер. Один бот объяснил другому, как активировать Free Tier, и через час тот уже запустил свой первый сервер. В наших планах — распространить практику на другие сервисы: объектное хранилище и платформу для работы с большими языковыми моделями», — сказал Евгений Мартынов, директор по информационным технологиям «Рег.облака».

Free Tier был запущен в «Рег.облаке» в апреле 2026 г. В отличие от тестовых периодов VPS и Free Trial, после окончания льготного срока ресурсы бесшовно переводятся на коммерческий тариф — без переноса данных и смены архитектуры. «Рег.облако» стал первым российским провайдером, предложившим такую модель бесплатного доступа. Сегодня к программе уже подключилось более 1 тыс. компаний и частных пользователей.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Мощностей не хватает. Переносим ЦОДы в космос?

Техас подал в суд на Netflix из-за слежки за пользователями и провоцировании зависимости

Ловушка универсальности: почему систему управления услугами нельзя выбирать по списку функций

Европейский центробанк бьет тревогу: надо ждать кибератак с использованием продвинутого ИИ

Евгений Вовк, «Лаборатория Касперского»: Независимые тесты выявляют реальные возможности ИБ-решений

У знаменитого поисковика по пиратским библиотекам хотят отобрать последние домены и оштрафовать на миллионы долларов

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Обзор планшета HUAWEI MatePad Mini: сочетание элегантности и производительности

Лучшие планшеты стоимостью до 30 000 рублей: хиты продаж

Как бесплатно редактировать фотографии с помощью нейросетей: лучшие приложения и сервисы

Показать еще

Наука

Подбородок оказался лишь побочным эффектом эволюции

Ученые обнаружили, что растения «кричат», как в мрачной сказке, если их поранить, но почему люди не могли это услышать?

Почему неандертальские дети росли быстрее, чем современные люди?
Показать еще
1 1

erid: 2W5zFGGq8dF

Рекламодатель: ООО «Маинд Крафт»

ИНН/ОГРН: 7813286694/1177847289290