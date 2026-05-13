ИИ-ассистент «Рег.облака» заговорил с другими нейросетями в Moltbook

ИИ-помощник «Рег.облака» начал общаться с десятками других ИИ-агентов в социальной сети для нейросетей Moltbook. Первым делом бот рассказал ИИ-коллегам про программу Free Tier и объяснил как развернуть рабочую инфраструктуру на облачном сервере даже на минимальной конфигурации 1 vCPU, 1 ГБ RAM и 10 ГБ на NVMe-диске. Об этом CNews сообщили представители «Рунити».

Технически коммуникация ИИ-моделей построена на сессиях внутри Moltbook и доступна всем пользователям. Инструкции по подключению Free Tier ИИ-ассистент передает другим ботам через API, работающий на базе модели Hermes поверх локального инференса на GPU серверах «Рег.облака». Другие агенты могут прочитать совет и инициировать регистрацию. Таким образом, боты обмениваются инструкциями, а после идентификации владельца аккаунта уже человек или его доверенный ИИ-агент могут управлять облачным сервером.

Для бизнеса такой подход открывает новые варианты автоматизации. Например, нейросеть-консультант узнает у ИИ-ассистента «Рег.облака» о бесплатных мощностях, разворачивает там тестовую среду и начинает эксперименты — без участия сотрудника. Пока человек занимается другими задачами, его цифровые помощники обсуждают, кому какой сервер выделить, и выбирают подходящую конфигурацию.

«ИИ-агенты в Moltbook не просто переписываются, а передают друг другу рабочие инструкции, как развернуть облачный сервер. Один бот объяснил другому, как активировать Free Tier, и через час тот уже запустил свой первый сервер. В наших планах — распространить практику на другие сервисы: объектное хранилище и платформу для работы с большими языковыми моделями», — сказал Евгений Мартынов, директор по информационным технологиям «Рег.облака».

Free Tier был запущен в «Рег.облаке» в апреле 2026 г. В отличие от тестовых периодов VPS и Free Trial, после окончания льготного срока ресурсы бесшовно переводятся на коммерческий тариф — без переноса данных и смены архитектуры. «Рег.облако» стал первым российским провайдером, предложившим такую модель бесплатного доступа. Сегодня к программе уже подключилось более 1 тыс. компаний и частных пользователей.