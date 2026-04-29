Платформа Optimacros подтвердила совместимость с российской СУБД Postgres Pro

Postgres Professional, разработчик российской СУБД Postgres Pro, и ООО «Оптимакрос», вендор CPM/IBP-платформы Optimacros для интегрированного планирования, бюджетирования и бизнес-аналитики, объявляют о совместимости своих продуктов. Сертификат, выданный Postgres Professional, подтверждает корректную работу с ПО Optimacros. Об этом CNews сообщили представители Postgres Professional.

Optimacros — универсальная self-service-платформа CPM/IBP-класса для интегрированного планирования, бюджетирования и бизнес-аналитики. Система позволяет решать любые задачи в области управления эффективностью процессов компаний среднего и крупного бизнеса.

Postgres Pro — отечественная система управления базами данных. Флагманская редакция СУБД, Postgres Pro Enterprise, включает более 100 ключевых разработок, обеспечивающих надежность и производительность, что позволяет ей решать промышленные задачи на предприятиях с высоконагруженными системами. Содержит самое полное количество оптимизаций для работы с «1С:Предприятие». Входит в реестр отечественного ПО и имеет сертификат ФСТЭК.

Основная цель технологического партнерства — расширение возможностей по предоставлению корпоративному сектору полностью суверенного стека технологий для управления эффективностью предприятия.

Optimacros использует в своей работе комбинации OLAP и OLTP-технологий обработки данных, где OLAP-слой является собственной проприетарной разработкой «Оптимакрос», а для OLTP-слоя используются сторонние реляционные базы данных. Сертификат партнерства подтверждает совместимость с Postgres Pro в качестве подключаемой реляционной СУБД.

Применение высокотехнологичного продукта для обработки большого количества транзакционных данных в контуре планирования позволяет:

– создавать единое поле данных: информация из различных источников будет консолидироваться в надежной и масштабируемой реляционной СУБД с возможностью мэппинга и предобработки, а анализ и планирование на основе этих данных осуществляться в многомерной базе;

– использовать при прогнозировании большую историчность данных, что влияет на точность прогноза: Postgres Pro выступит стабильным хранилищем для исторических данных, на основе которых строятся предиктивные модели планирования;

– эффективнее оптимизировать цепочки поставок и производства за счет возможностей накопления масштабного массива фактических данных с большим количеством аналитик;

– повысить отказоустойчивость общего решения: механизмы резервирования и восстановления Postgres Pro помогают защитить критически важные для планирования слоя фактических данных.

В части импортозамещения партнерство Optimacros и Postgres Pro создает единые характеристики комплексного решения:

– безопасность и соответствие требованиям: оба продукта имеют сертификацию ФСТЭК и входят в Реестр отечественного ПО, что открывает возможность использовать стек в организациях с высокими требованиями к информационной безопасности и импортозамещению;

– снижение совокупной стоимости владения (TCO): переход на связку отечественных решений позволяет оптимизировать затраты на лицензирование и техническую поддержку по сравнению с западными аналогами;

– масштабируемость: возможность наращивания мощности системы по мере роста объема данных и сложности бизнес-процессов без потери стабильности.