МТС оцифровала коммуникации в МФЦ Красноярского края

Платформа для онлайн-коммуникаций, обучения и совместной работы «МТС Линк» стала основным инструментом для проведения совещаний и организации обучения сотрудников МФЦ в Красноярском крае. Коммуникации оцифрованы для сотрудников более 200 региональных офисов госучреждения — от Норильска до Минусинска. Более 90% мероприятий теперь проходит в онлайн-формате: слушатели обучаются и совещаются дистанционно, без отрыва от работы. Об этом CNews сообщил представитель МТС.

Платформа МТС помогла организовать в региональной сети МФЦ Красноярского края онлайн-планерки между центральным офисом и окружными отделениями, которых насчитывается более двухсот — от отдаленных офисов в Норильске и Дудинке до отделений в Ачинске, Канске, Минусинске и других малых городах и населенных пунктах края. С помощью решения сотрудники ежедневно созваниваются для постановки целей и задач на день, обсуждают рабочие вопросы и согласовывают действия с федеральными подразделениями и ведомствами.

Обучение более сотни сотрудников по изменениям в законодательной базе с помощью МТС перешло в гибридный формат. Часть сотрудников присутствует очно в учебных классах, а часть теперь подключается удалённо. Особое внимание уделяется командной работе: функция деления на группы и онлайн-доски позволяют воссоздать эффект очного взаимодействия. Так, участники разбирают кейсы, обсуждают решения и фиксируют выводы в режиме реального времени.

Обучение дополняют ИИ-инструменты — текстовая расшифровка и саммаризация встреч. Эти функции значительно упрощают работу с информацией: позволяют быстро найти нужный фрагмент и выделить ключевые изменения. Более того, организаторы могут скачать записи вебинаров и разместить их на внутреннем портале учебного центра. Благодаря этому даже те, кто не смог присутствовать на мероприятии онлайн, всегда могут изучить материал позже.

«МТС Линк» входит в реестр отечественного ПО, что гарантирует её соответствие требованиям российского законодательства в области безопасности, а функционал платформы позволяет оцифровать работу многофункциональных центров и сделать процесс получения госуслуг еще комфортнее для жителей. В целом за прошлый год в Красноярском крае число онлайн-мероприятий выросло более чем в два раза, при этом новый виток интереса к нашей платформе пришелся на госучреждения, а ИИ-ассистента на основе искусственного интеллекта подключали к коммуникациям в 15 раз чаще, чем годом ранее», — сказал директор МТС в Красноярском крае Сергей Егошин.

Ранее на отечественную платформу «МТС Линк» дистанционное обучение перевела Сибирская академия МЧС. Решение задействовали для слушателей заочных отделений, которые осваивают пожарную, промышленную и техносферную безопасность, а также государственное и муниципальное управление. К занятиям одновременно могут подключаться до 450 человек.

