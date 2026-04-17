Россияне стали чаще проверять историю автомобилей

Эксперты «Автотеки», сервиса онлайн-проверки истории автомобилей (проект «Авито»), проанализировали, какие модели автомобилей пользователи чаще всего проверяли в I квартале 2026 г., и сравнили результаты с аналогичным периодом 2025 г. Спрос на отчеты о состоянии автомобилей продолжает расти, а в числе лидеров по доле проверок оказались Renault Duster, Mitsubishi Pajero Sport и Volvo XC60. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

По данным «Авито Авто», по итогам I квартала 2026 г. общий уровень интереса к проверке автомобилей через «Автотеку» вырос: доля авто, по которым запрашивали отчет, составила 49,7%, увеличившись на 3 п.п. по сравнению с аналогичным периодом 2025 г.

Чаще всего в I квартале 2026 г. отчеты «Автотеки» приобретали потенциальные покупатели Renault Duster: было проверено 77% объявлений с данной моделью, что на 11 п.п. больше, чем годом ранее. В число моделей с наиболее высокой долей проверок также вошли Mitsubishi Pajero Sport (73,6%, +5,2 п.п.) и Volvo XC60 (73,5%, +15,2 п.п.), Renault Sandero Stepway (73,3%, +7,4 п.п.) и Kia Rio (73%, +10 п.п.). Часто пользователи интересовались историей Volvo XC90 (72,6%, +7,7%), Skoda Kodiaq (71,6%, +15,7 п.п.), Suzuki Grand Vitara (71,3%, +6,9 п.п.), Kia Soul (70,4%, +7,6 п.п.) и Renault Sandero (70,2%, +5,5 п.п.).

HAVAL Jolion – один из лидеров рынка новых авто — становится популярным и среди автомобилей с пробегом. Это подтверждается резким ростом числа запрошенных отчетов: в 2,7 раза по сравнению с I кварталом 2025 г. Также пользователи чаще стали заказывать отчеты на: Audi Q5 (+58%), Honda CR-V (+54%), Lexus LX (+52%), Hyundai ix35 (+46%), Subaru Forester (+46%). В топ-10 также вошли Mitsubishi Outlander (+45%), Renault Duster, Nissan X-Trail и Hyundai Tucson (+44% каждый).

«По нашим данным, в I квартале 2026 г. число отчетов о состоянии автомобилей увеличилось на 19%. Проверка истории становится стандартной практикой при покупке авто с пробегом, поэтому мы последовательно развиваем инструменты для обеспечения максимальной прозрачности сделки. Сегодня в Автотеке собраны уникальные данные более чем из 2000 источников, которые показывают историю автомобиля: пробег, техническое обслуживание, юридическую чистоту, участие в ДТП и аварийных аукционах, использование в такси и каршеринге», – сказал Андрей Тумкин, управляющий директор «Автотеки».

На уровне регионов самый высокий спрос на проверку автомобилей через «Автотеку» зафиксирован в Санкт-Петербурге (68%), Мурманской области (66%) и Москве (65%). За год количество запросов отчетов значительно выросло в: Республиках Адыгея (+86%) и Крым (+43%), Омской (+40%) и Тюменской (+39%) областях, а также Ханты-Мансийском АО (+37%).