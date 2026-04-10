Исследование Cloud.ru: расходы китайских автобрендов на облака выросли в 13 раз за пять лет

Число китайских автомобильных брендов, эксплуатирующих свои системы в облаке, выросло в пять раз, с 4 до 22 брендов, совокупный объем трат на облачные сервисы — в 13 раз, с 17 млн до 226 млн руб. Рост в деньгах обеспечивается как подключением новых автопроизводителей, выходящих на российский рынок, так и масштабированием цифровых сервисов у действующих игроков. Об этом говорится в исследовании провайдера облачных сервисов и ИИ-технологий Cloud.ru. Об этом CNews сообщили представители Cloud.ru.

При подготовке исследования учитывался опыт эксплуатации систем автомобиля восьми автопроизводителей, представляющих 22 автомобильных бренда на российском рынке. Облачная платформа Cloud.ru аккумулирует значительную часть китайских автопроизводителей, работающих и развивающих цифровые сервисы на российском рынке. Это позволяет делать выводы о трансформации индустрии, основываясь на совокупной отраслевой практике. По данным «Автостат» на август 2025 г., официально поставляют свою продукцию 34 китайский автобренда.

Анализ показал, что рост использования облачной инфраструктуры китайскими брендами был неравномерным и проходил через три последовательные фазы: пилотирование (2021–2023 гг.), когда отдельные автопроизводители использовали облачные сервисы в режиме тестов (8 брендов и 24,7 млн руб. выручки), массовое подключение (2024 г.), когда число новых игроков и число проектов резко увеличилось (18 брендов и 103 млн руб. выручки) и масштабирование нагрузок (2025 г.), когда рост потребления происходил преимущественно за счет расширения числа цифровых сервисов и увеличения объемов хранимых данных (22 бренда и 226 млн руб. выручки).

По прогнозу аналитиков, до 2030 г. потребление облачных услуг автомобильными брендами из Китая может вырасти в пять раз и составить порядка 1 млрд руб.

Согласно исследованию, наиболее востребованными облачными сервисами стали виртуальные машины и блочные хранилища — их используют 100% клиентов. Далее следуют частные виртуальные облака (VPC) и входящие в них сервисы (90% клиентов). Далее идут решения для контейнеризации и базы данных для хранения данных по заказам, биллингу, пользователям, а также логов и телеметрии (80% клиентов). Аналитики также отметили интерес к сервисам типа SMS в облаке для отправки уведомлений владельцам авто, например о необходимости пройти ТО, — их используют больше 70% клиентов.

Клиенты используют комбинации облачных сервисов, чтобы решать конкретные бизнес-задачи. Один из основных сценариев потребления облака — подключенные автомобили: облака используются для обработки данных, поступающих от автомобилей и их владельцев. Второй популярный сценарий — переход к микросервисной архитектуре для ускорения разработки и обновления встроенных функций. Третий — аналитика пользовательского опыта для дальнейшего улучшения конструкции и планирования функций. Четвертый, пока менее массовый, но стратегически важный, — обучение ИИ на данных с сенсоров и видеозаписей.

Высокий спрос на облачную инфраструктуру объясняется не только ростом числа китайский автомобилей на российском рынке, но и преимуществами облака над локальной инфраструктурой, которые касаются производства, разработки, продаж и обслуживания автомобилей. Если бы автопроизводители строили свой ЦОД, они бы потратили в два–три раза больше средств на оборудование, электроэнергию и охлаждение, которое простаивало бы примерно 70% времени, отмечают аналитики Cloud.ru.

«Использование облачных технологий будет расти, поскольку они играют решающую роль в решении четырех ключевых задач отрасли: повышении уровня электрификации транспортных средств, модернизации производственных процессов, повышении операционной эффективности и укреплении кибербезопасности. Облачные вычисления также необходимы и для внедрения других преобразующих отрасль технологий, таких как искусственный интеллект, машинное обучение, большие данные и интернет вещей», — сказала руководитель направления по работе с китайскими клиентами Cloud.ru Яна Горюнова.