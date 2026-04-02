Рабочие станции «Гравитон» серии «Автор» внесены в реестр Минпромторга России

Компания «Гравитон», российский разработчик и производитель вычислительной техники, объявила о включении рабочих станций Р70А и Р80А в реестр Минпромторга России. Новые модели профессионального класса запущены в серийное производство.

Рабочие станции Р70А, Р80А и Р70А серии «Автор» представляют собой современные реестровые решения, позволяющие российским организациям перейти на отечественную ИТ-инфраструктуру без потери производительности, надежности и функциональности. Решения полностью соответствуют требованиям импортозамещения и могут применяться в государственных и корпоративных проектах.

Новые модели расширяют линейку высокопроизводительных решений компании и ориентированы на выполнение ресурсоемких профессиональных задач, включая инженерное проектирование, CAD- , CAE- и CAM-разработку, 3D-моделирование и визуализацию, задачи искусственного интеллекта и машинного обучения, научные вычисления, разработку программного обеспечения, медицинскую визуализацию, финансовую аналитику, а также видеопроизводство и постпродакшн.

Рабочие станции Р70А, Р80А и Р70А серии «Автор» оптимизированы для профессиональных инженерных сценариев и обеспечивают эффективную работу с мощными дискретными видеокартами, что делает их востребованными в задачах, где критична высокая графическая и вычислительная производительность.

Техническая архитектура новых моделей предусматривает поддержку современных процессоров AMD Ryzen 7000 и 9000 серий с числом ядер до 16 и высокой тактовой частотой, использование оперативной памяти стандарта DDR5 объемом до 192 ГБ, а также работу с профессиональными дискретными видеокартами уровня RTX Ada и AMD Radeon Pro. Системы обеспечивают высокоскоростную передачу данных благодаря интерфейсам PCIe 5.0, современным USB-портам и поддержке сетей до 2,5 Гбит/с, а также предусматривают гибкие варианты охлаждения, включая воздушные и жидкостные конфигурации. Дополнительно реализована поддержка российских операционных систем.

«Включение рабочих станций Р70А, Р80А и Р70А серии “Автор” в реестр Минпромторга России и запуск серийных отгрузок — это важный этап развития нашей продуктовой линейки. Мы предлагаем рынку решения, которые по уровню производительности и функциональности сопоставимы с продукцией ведущих мировых производителей, при этом полностью соответствуют требованиям российского законодательства и задачам технологической независимости», — отметил Сергей Гендрих, руководитель управления клиентских систем «Гравитон».