Мобильные приложения «Рутокен Технологии» и «Панель управления Рутокен» совместимы с «Ред ОС М»

Компании «Актив» и «Ред софт» подтвердили корректность работы мобильных приложений «Рутокен Технологии» и «Панель управления Рутокен» в среде мобильной операционной системы «Ред ОС М». Об этом CNews сообщили представители «Ред софт».

В ходе испытаний специалисты протестировали установку и функционирование приложений на устройствах под управлением «Ред ОС М», а также проверили реализацию ключевых сценариев использования. По итогам тестирования подтверждена стабильная и корректная работа программных продуктов в среде «Ред ОС М». Результаты испытаний зафиксированы в двустороннем протоколе.

Совместное использование мобильных приложений линейки Рутокен с «Ред ОС М» обеспечивает пользователям возможность безопасной работы с ключевой информацией и электронной подписью на отечественной мобильной платформе. Решение может применяться в государственных организациях и компаниях с высокими требованиями к защите информации, способствуя формированию независимой и доверенной ИТ-инфраструктуры.

«Ред ОС М» – российская мобильная операционная система, разработанная компанией «Ред софт». Внесена в реестр отечественного ПО (№19638 от 18 октября 2023 г.), что подтверждает соответствие стандартам Минцифры России и возможность использования госорганами и компаниями с госучастием. «Ред ОС М» поддерживает работу отечественных СКЗИ и не содержит сервисов Google. Доступ к приложениям обеспечен через предустановленный RuStore. «Ред ОС М» позволяет сочетать в одном устройстве два режима работы: мобильный и настольный. В мобильном режиме пользователи получают привычный интерфейс и высокую производительность за счет запуска приложений Android без эмуляции. В настольном режиме устройство позволяет подключить мышь, клавиатуру и дисплей (при помощи кабеля или по беспроводному протоколу Wireless Display), а также пользоваться Linux-приложениями.

«Рутокен Технологии» – мобильное приложение для демонстрации сценариев работы с устройствами из линейки USB-идентификаторов и смарт-карт «Рутокен ЭЦП» 3.0 на смартфоне или планшете. Приложение позволяет пользователям работать с ключевой информацией и сертификатами ключа проверки электронной подписи, а также подписывать, проверять подписи, шифровать и расшифровывать документы на мобильном устройстве. Приложение включает раздел «Удостоверяющий центр» для просмотра информации об устройствах «Рутокен», генерации ключевых пар по ГОСТ-алгоритмам и выпуск тестовых сертификатов. Раздел «Банк» демонстрирует работу устройств Рутокен в банковских приложениях, в том числе проверку подписей, подписание, шифрование и расшифрование документов. На Android-устройствах также доступен раздел «Бригады» для подписания нарядных документов работниками бригад.

Панель управления «Рутокен» – мобильное приложение для управления устройствами семейства «Рутокен ЭЦП» 3.0. Приложение позволяет получать информацию о подключенных устройствах «Рутокен», отображает содержащиеся на них ключевые объекты и сертификаты и дает возможность произвести настройки. Среди основных функций приложения: просмотр детальной информации об устройствах и сроках действия сертификатов и ключей, управление ПИН-кодами пользователя и администратора.