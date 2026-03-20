K2 Cloud Conf 2026: технологии, бизнес и человеческий капитал в фокусе ежегодной конференции

14 апреля состоится K2 Cloud Conf 2026 — ежегодная конференция облачного провайдера K2 Cloud. На ней соберется более 1000 руководителей бизнеса и ИТ-специалистов. Мероприятие станет площадкой для обсуждения облачной инфраструктуры, кибербезопасности и искусственного интеллекта с особым фокусом на роль экспертизы провайдера и на людей, которые стоят за технологиями. Конференция пройдет в московском Цифровом деловом пространстве (ЦДП), также будет организована онлайн-трансляция. Участие бесплатное по предварительной регистрации.

«В этом году мы хотим говорить не только о технологиях, но и о том, как бизнес принимает решения, как команды справляются с изменениями и какую роль в этом играет облачный провайдер. Помимо технической и бизнес-программы, отдельный блок конференции будет посвящен тому, как сохранять мотивацию и устойчивость в ИТ-командах», — комментирует Сергей Зинкевич, CEO K2 Cloud.

Программа конференции включает пленарную сессию с выступлениями топ-менеджеров K2 Cloud, открытую дискуссию с ИТ-лидерами крупного бизнеса о роли облачного провайдера в 2026 году и два круглых стола по кибербезопасности под модерацией Алексея Лукацкого из Positive Technologies. Завершит деловую программу практический воркшоп, где участники узнают, как выстроить управляемый ИИ-контур в компании и измерять его эффект.

В деловой программе конференции примут участие:

Для ИТ-специалистов будет организован отдельный технический трек. Эксперты K2 Cloud расскажут об архитектуре Kubernetes as a Service, облачном сервисе управления ключами, принципе dogfooding в развитии платформы и планировании емкости облака. Приглашенные спикеры из Positive Technologies, Ньютон Технологии и Tutu.ru представят доклады о поиске хакеров в сетевом трафике облака, отказоустойчивости в мультиклауде на реальных кейсах, а также о том, как ИИ-инструменты помогают автоматизировать рутину системного администрирования.

Также в программе отдельная сессия о психологической устойчивости ИТ-команд. Мария Игнатьева, директор службы поддержки сервиса ЯСНО, обсудит с участниками, как управлять командой в условиях постоянных изменений и ИИ-трансформации.

Партнеры конференции: Positive Technologies, ТеДо, Orion soft, К2Тех, К2 Кибербезопасность, Picvario и ЯСНО.

Зарегистрироваться.

