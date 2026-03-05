Фирма «1С» и «Деснол» выпустили новую редакцию «1С:RCM Управление надежностью»

Фирма «1С» совместно с Центром разработки «Деснола» объявляют о выпуске новой редакции 2.0 программного продукта «1С:RCM Управление надежностью», разработанного на платформе «1С:Предприятие». Решение предназначено для формирования оптимальной стратегии обслуживания материальных активов и помогает обеспечивать требуемый уровень надежности при минимальных затратах, опираясь на методологию RCM. Об этом CNews сообщили представители «Деснола».

Новая редакция «1С:RCM» обеспечивает сквозной цикл управления материальными активами — от подготовки данных и разработки стратегий управления до контроля их реализации и оценки экономической эффективности процессов технического обслуживания и ремонта (ТОиР) наиболее критичных видов активов. Решение помогает оптимизировать совокупную стоимость владения производственными активами, снизить риск аварий и продлить срок службы эксплуатации оборудования. Продукт уже получил сертификат «Совместимо! Система программ 1С:Предприятие», который официально подтверждает, что 1С:RCM прошел тщательное тестирование на удобство применения и корректность совместной работы с продуктами единой системы решений «1С».

Принцип RCM (Reliability-Centered Maintenance — обслуживание, ориентированное на обеспечение надежности) компания «Деснол», разработчик и интегратор экосистемы 1С:ТОИР, в которую входит обновленный продукт, первой реализовала на платформе «1С:Предприятие» в 2019 г. В отличие от традиционного ТОиР, который основан на планово-предупредительных работах (ППР) по регламентам производителя и паспортным данным оборудования, RCM фокусируется на анализе рисков и критически важных видах активов. Методология позволяет определить, какие функции оборудования наиболее критичны, а затем подобрать оптимальные стратегии обслуживания для каждого вида актива, минимизируя риски отказов и сохраняя эксплуатационную целостность. Как правило, RCM применяется только к 15–20% от общего парка оборудования. Такой подход позволяет сосредоточиться на безопасности, эффективности и управляемости активов, оптимизируя затраты на профилактические работы и повышая общую устойчивость технологических процессов.

«RCM представляет собой не просто инструмент для анализа, а целостную методологию управления надежностью, которая легла в основу разработки продукта «1С:RCM». Решение позволяет перейти от реактивной модели «ремонтируй, когда сломалось» к предиктивному обслуживанию оборудования, направленному на предупреждение и устранение потенциальных неисправностей. Это особенно актуально для капиталоемких отраслей российской экономики, где повышение надежности и оптимизация затрат на обслуживание активов имеют критически важное значение», — отмечает Алексей Шорин, главный архитектор продукта Центра разработки ТОиР компании «Деснол».

Ключевые функциональные возможности «1С:RCM Управление надежностью» охватывают полный цикл управления надежностью активов: от формирования нормативно-справочной информации и анализа наиболее критичных видов активов до глубокого разбора отказов (FMECA/RCM) и поиска их коренных причин (RCA). Решение позволяет разрабатывать и сравнивать варианты стратегий обслуживания, выбирая наиболее эффективные из них с точки зрения стоимости и надежности, а также прогнозировать отказы с использованием технологий искусственного интеллекта.

Встроенные механизмы обмена данными обеспечивают бесшовную интеграцию с «1С:ERP. Управление холдингом», «1С:ERP Управление предприятием», «1С:ТОИР Управление ремонтами и обслуживанием оборудования КОРП», «1С:Документооборот», разработанными на платформе «1С:Предприятие». Пользователями 1С:RCM могут быть технический менеджмент предприятий, инженеры по надежности, риск-менеджеры, подразделения главного механика и главного энергетика, службы КИПиА и технического надзора, а также планово-технический и смежные отделы.

Продукт, в первую очередь, актуален для крупных промышленных предприятий с высокой зрелостью процессов технического обслуживания и ремонта (ТОиР), которые готовы перевести в контур автоматизации управление надежностью для оптимизации финансовых потерь. При разработке редакции 2.0 учтен опыт внедрения и эксплуатации 1С:RCM в ТЭК, а также решений линейки 1С:ТОИР на 300 предприятиях различных отраслей и форм собственности. Среди них: ООО «Иркутская нефтяная компания», ООО «Удоканская медь», ООО «Сахалинская Энергия», ООО «Черногорская ГРК».