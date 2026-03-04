Байкал стал главной точкой притяжения для зимних поездок красноярцев

Этой зимой жители Красноярского края активно путешествовали по стране, посетив более 70 регионов. Самыми популярными направлениями стали Иркутская область и Бурятия, расположенные по обе стороны «Священного моря». Увлеченных туристов не напугали даже сорокаградусные морозы: они фотографировались на фоне прозрачного бирюзового льда, знакомились с нерпами, купались в горячих источниках, катались на коньках, хивусах или джипах. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Как показывает аналитика обезличенных данных абонентов «МегаФона», зима не меняет привычек красноярцев путешествовать по стране. Январь по итогам года вошел в пятерку наиболее активных месяцев по использованию мобильного интернета за пределами региона.

В Иркутскую область и Бурятию отправилась четверть от всех путешествующих жителей края. Помимо таких традиционных направлений, как Москва и Санкт-Петербург, верхние строчки рейтинга заняли горнолыжные курорты Краснодарского края и термальные источники Тюменской области. Кроме того, у жителей региона на 34% увеличился интерес к поездкам в Благовещенск, граничащий с Китаем, что было ожидаемо на фоне введения безвизового режима между странами. Туристов привлекает удобное транспортное сообщение с Поднебесной через реку Амур, возможность познакомиться с местной культурой и обычаями.

В свою очередь, Красноярский край зимой принял туристов из 50 регионов. Основную часть составили соседи из Хакасии, Новосибирской и Кемеровской областей. Самым посещаемым городом традиционно стал Красноярск, называемый гастрономической столицей России. Помимо ресторанов с уникальной кухней, в городе на Енисее множество природных достопримечательностей, где можно наслаждаться сибирскими пейзажами и дышать свежим воздухом.

«За минувший год мы улучшили связь в популярных туристических местах – национальном парке «Красноярские Столбы», горнолыжном комплексе «Бобровый лог», заливе Шумиха и реке Мана. В этих и других локациях наши абоненты могут пользоваться быстрым интернетом, совершать цифровые звонки по технологии VoLTE и оставаться на связи в любой ситуации, что делает активный отдых комфортным и безопасным», — сказал директор «МегаФона» в Красноярском крае Андрей Ким.