Разделы

Телеком
|

Байкал стал главной точкой притяжения для зимних поездок красноярцев

Этой зимой жители Красноярского края активно путешествовали по стране, посетив более 70 регионов. Самыми популярными направлениями стали Иркутская область и Бурятия, расположенные по обе стороны «Священного моря». Увлеченных туристов не напугали даже сорокаградусные морозы: они фотографировались на фоне прозрачного бирюзового льда, знакомились с нерпами, купались в горячих источниках, катались на коньках, хивусах или джипах. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Как показывает аналитика обезличенных данных абонентов «МегаФона», зима не меняет привычек красноярцев путешествовать по стране. Январь по итогам года вошел в пятерку наиболее активных месяцев по использованию мобильного интернета за пределами региона.

В Иркутскую область и Бурятию отправилась четверть от всех путешествующих жителей края. Помимо таких традиционных направлений, как Москва и Санкт-Петербург, верхние строчки рейтинга заняли горнолыжные курорты Краснодарского края и термальные источники Тюменской области. Кроме того, у жителей региона на 34% увеличился интерес к поездкам в Благовещенск, граничащий с Китаем, что было ожидаемо на фоне введения безвизового режима между странами. Туристов привлекает удобное транспортное сообщение с Поднебесной через реку Амур, возможность познакомиться с местной культурой и обычаями.

В свою очередь, Красноярский край зимой принял туристов из 50 регионов. Основную часть составили соседи из Хакасии, Новосибирской и Кемеровской областей. Самым посещаемым городом традиционно стал Красноярск, называемый гастрономической столицей России. Помимо ресторанов с уникальной кухней, в городе на Енисее множество природных достопримечательностей, где можно наслаждаться сибирскими пейзажами и дышать свежим воздухом.

Как «Детский мир» выстраивает A/B‑эксперименты в мультивертикальном ритейле
Цифровизация

«За минувший год мы улучшили связь в популярных туристических местах – национальном парке «Красноярские Столбы», горнолыжном комплексе «Бобровый лог», заливе Шумиха и реке Мана. В этих и других локациях наши абоненты могут пользоваться быстрым интернетом, совершать цифровые звонки по технологии VoLTE и оставаться на связи в любой ситуации, что делает активный отдых комфортным и безопасным», — сказал директор «МегаФона» в Красноярском крае Андрей Ким.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

CNews Analytics опубликовал атлас «Российские цифровые экосистемы 2026»

Завершается регистрация на конференцию «СУБД: технологии, миграция и администрирование» 12 марта 2026 года

Роман Шапиро, «Почта России»: Примеров результативного использования ИИ в кибербезопасности совсем немного

Бывший международный топ-менеджер Softline создал в России цифровое решение для ИТ и телекома

ИТ-директор Sokolov в интервью CNews о применении ИИ: от проектирования украшений до составления графика продавцов

Конференция CNews «Цифровая трансформация 2026» состоится 7 апреля

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Самые необычные смартфоны в 2026 году: выбор ZOOM

Самые полезные гаджеты при отключениях электроэнергии: выбор ZOOM

Обзор беспроводной акустической системы Hisense HT Saturn: новый уровень комфорта и погружения

Показать еще

Наука

Ученые выяснили, что при недостатке сна мозг запускает странную «очистку»

Когда и как водород попал на Землю? Крупнейший на планете резервуар — прямо у нас под носом

Почему наступают ледниковые периоды? Ученые назначили козлом отпущения Марс
Показать еще
До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс "Импортозамещение в телекоммуникациях" До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс "Импортозамещение в телекоммуникациях"

erid: 2W5zFHXcZPo

Рекламодатель: ООО «ФЛАТ-ПРО»

ИНН/ОГРН: 9714013259/1237700428240