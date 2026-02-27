Разгар сезона: 70 000 рублей в среднем россияне готовы потратить на горнолыжный отдых

Аналитики «Авито Товаров» и «Авито Путешествий» решили узнать, сколько среди россиян любителей горнолыжного спорта, где они предпочитают отдыхать и сколько тратят на свое увлечение. Оказалось, что лыжи и сноуборды так или иначе привлекают каждого второго. Потратить на это развлечение россияне готовы в среднем 70 тыс. руб. на человека. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

Сезоны и курорты

Каждый второй россиянин (52%) проявляет интерес к горнолыжному спорту. Из них каждый пятый (20%) регулярно или время от времени катается на лыжах или сноуборде — в основном это молодежь 18-24 лет (30%). Еще 13% пока успели только попробовать покататься, а 19% хотели бы начать в этом или следующем сезоне.

Среди тех, кто активно катается, большинство привыкли делать это в пик сезона — в январе-феврале (53%). 15% больше нравится приезжать на склоны ближе к завершению сезона, в марте-апреле, а 12% — наоборот, ранней зимой. Еще 12% ориентируются не на сезон, а на свои возможности, а 8% обычно находят время только на новогодних праздниках.

Среди курортов наибольшим спросом пользуются Красная Поляна и Роза хутор — местные склоны предпочитают треть (33%) горнолыжников. Затем следуют горы Кавказа — Эльбрус, Домбай и Архыз (23%). 21% катаются на Урале и в Сибири — например, в Абзаково, Банном или Туимском. Столько же — в Подмосковье, к примеру, в Сорочанах или Целеево. Еще 19% выбирают Алтайские склоны, а 11% — Шерегеш в Кемеровской области. На зарубежные курорты выезжают лишь 4% опрошенных — в основном это молодежь 18-24 лет (7%).

«Горнолыжный отдых в России давно вышел за рамки просто зимнего развлечения — сегодня это полноценный отпуск, который многие планируют заранее и закладывают под него бюджет. Основной спрос по-прежнему приходится на Красную Поляну и курорты Кавказа — здесь туристов привлекает развитая инфраструктура. Однако мы видим растущий интерес к Уралу, Сибири и Алтаю: путешественники хотят пробовать новые склоны и открывать для себя менее раскрученные направления», — прокомментировала Владислава Сакина, коммерческий директор технологической платформы «Авито Путешествия».

Траты и экипировка

Потратить на горнолыжный отдых, а именно — дорогу, проживание, питание и ски-пасс — почти половина россиян (45%) готовы до 50 тыс. руб. в расчете на человека. Еще 33% обычно ориентируются на сумму от 50 до 100 тыс. руб., 14% — от 100 до 150 тыс. руб. Бюджет от 150 до 200 тыс. руб. закладывают 5%, а больше этих сумм — 3%. Но в среднем это 70 тыс. руб. на человека.

Также для катания понадобится экипировка — одежда, защита, маски и прочий инвентарь. Треть россиян (31%) покупают что-то новое каждый год, и еще почти половина (46%) — раз в несколько сезонов. 34% закупаются всем необходимым на онлайн-площадках, столько же — в офлайн-магазинах спортивных товаров. Еще 29% выбирают экипировку в торговых центрах, а 26% — на сайтах и приложениях конкретных магазинов.

Примечательно, что каждый пятый (22%) покупает товары для горнолыжного спорта в ресейле. Чаще всего «с рук» берут горнолыжные костюмы (41%), лыжи или сноуборды (39%), ботинки и крепления (38%). Еще 36% покупают в ресейле маски и очки, 34% — шлемы и защиту, а 28% — рюкзаки, сумки и чехлы.

«Горнолыжный спорт традиционно относится к числу затратных видов активного отдыха — качественная экипировка требует вложений. Поэтому всё больше россиян присматриваются к ресейлу: на платформе можно найти лыжи, сноуборды и одежду в отличном состоянии на 30–40% дешевле рыночной цены. Кроме того, улучшая свои навыки, спортсмены часто совершенствуют и свой инвентарь — в таких случаях удобно продать предыдущую модель и приобрести более подходящую», — сказал Сергей Кленяев, руководитель по развитию бизнеса «Спорт, хобби, товары для детей» в «Авито».