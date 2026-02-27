МТС испытала технологию 50G PON, поставила рекорд скорости домашнего интернета в России – 38 Гбит/c

МТС провела первые в России тесты технологии фиксированного интернета 50G PON с рекордной скоростью передачи данных на загрузку (download) 38 Гбит/c и выгрузку (upload) 21 Гбит/c, что в 38 раз выше нынешних скоростей домашнего интернета в стране. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Испытание оборудования на узле связи в Москве подтвердило техническую готовность МТС подключать к сверхбыстрому фиксированному интернету бизнес-клиентов и застройщиков, а также базовые станции 4G и 5G для улучшения покрытия внутри помещений.

50G PON (50 Gigabit Passive Optical Network) — технология интернет-доступа в пассивных оптических сетях с теоретически возможной максимальной скоростью в ассиметричном режиме до 50 Гбит/c (download) и до 25 Гбит/c (upload) для каждого абонента. Это до 50 раз выше, чем в действующих гигабитных сетях по технологии GPON, широко используемой МТС для предоставления услуг домашнего интернета в Московском регионе.

Технология 50G PON дает возможность одновременно подключать к сети роутеры стандарта Wi-Fi 6 с беспроводным соединением на скорости до 9,6 Гбит/с, компьютеры со скоростью доступа до 10 Гбит/с, игровые серверы или серверы для нужд бизнеса со скоростью передачи данных до 25 Гбит/с, базовые станции для улучшения покрытия в помещениях.

«Сегодня нет пользовательских сценариев, которые бы требовали таких скоростей в быту. Тем не менее, МТС, как технологический лидер телеком-отрасли, тестирует новейшие технологии для их будущего коммерческого использования. В нашем случае рекордные для России скорости – это, в первую очередь, широкая пропускная способность для подключения к одной точке доступа сразу нескольких высокоскоростных устройств без потери качества сервисов. Ориентация на технологию 50G PON способна закрыть на ближайшие 10 лет нашу потребность в расширении емкости сетей для жилых комплексов, бизнес-центров, инфраструктурных и промышленных объектов при внедрении решений умного дома и города, интернета вещей, создании цифрового контента, а также при развертывании indoor-покрытия 4G, а в будущем - и 5G. Так, в этом году мы планируем организовать пилотную зону 50G PON в одном из столичных жилых комплексов», — отметил технический директор московского региона МТС Владислав Медведев.

Для тестирования технологии 50G PON МТС установила в Москве в лаборатории МГТС (дочерней компании МТС) на узле магистральной волоконно-оптической сети терминал OLT (Optical Line Terminal), а на стороне абонента – терминал ONT (Optical Network Terminal). Скорость замерялась программным комплексом BNG Blaster.

В декабре 2023 г. МТС протестировала другую технологию сверхскоростного фиксированного интернета - XGS-PON со скоростью передачи данных до 10 Гбит/с.