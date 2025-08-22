Билайн назвал ТОП-5 самых популярных складных смартфонов 2025 года

Билайн поделился самыми популярными складными смартфонами среди своих абонентов в 2025 году. Аналитика основана на агрегированных данных компании, тысячи клиентов которой используют подобные устройства по всей стране.

Основная доля пользователей складных смартфонов, по данным Билайна, — мужчины — 67%, женщин — 33%. Структура возрастов указывает на зрелую и платежеспособную аудиторию: наиболее активные покупатели складных смартфонов — люди 35–45 лет (30%), далее идут 45–55-летние (22%) и 25–35-летние (12%).

Большинство пользователей (80%) складных смартфонов среди клиентов Билайна сделали выбор в пользу Samsung. На втором месте по предпочтениям — HONOR (9,1%), на третьем — TECNO (7,6%). Оставшаяся часть клиентов сделала выбор в пользу Xiaomi.

ТОП-5 самых популярных складных моделей среди клиентов Билайна

Samsung Galaxy Z Fold6 — флагманский «фолд» стал тоньше и легче предыдущих моделей. Производители сделали корпус из усиленного алюминия и защитили устройство от влаги по стандарту IP48. Смартфон получил обновлённый процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy — один из самых мощных чипсетов на рынке, а также расширенные функции искусственного интеллекта Galaxy AI.

Samsung Galaxy Z Fold5 — несмотря на выход новой версии, предыдущая остаётся востребованной за счёт продуманного баланса между производительностью, мультизадачностью и премиальным дизайном. Устройство оснащено ярким AMOLED-дисплеем, мощным процессором Snapdragon 8 Gen 2 и улучшенным шарниром, делающим корпус тоньше и надёжнее по сравнению с предыдущими поколениями.

Samsung Galaxy Z Flip5 — компактный и эффектный складной смартфон. Можно кастомизировать Flex-экран: добавить различные виджеты, видео, циферблаты, стили и многое другое. Пользователи также могут фотографировать, изменять настройки и снимать снова, не раскрывая при этом смартфон полностью. Рамка из армированного алюминия обеспечит дополнительную прочность, а защита от воды позволит использовать Galaxy Z Flip5 в любую погоду.

Samsung Galaxy Z Fold4 — по-прежнему востребованная модель благодаря прочной конструкции, надёжной работе и отличной оптимизации интерфейса под большой экран. Устройство поддерживает многозадачность, работу с несколькими приложениями одновременно и отлично справляется с повседневными задачами. Эта модель остается рациональным выбором для тех, кто хочет получить премиальный девайс по более доступной цене.

Honor Magic V2 — самая лёгкая и тонкая складная «книжка». Сочетает премиальные материалы, хорошую автономность — отличный выбор для повседневного использования. Сверхлёгкая титановая петля — основа надёжной конструкции складного корпуса. Имеет профессиональный HDR-дисплей высокой чёткости, а соотношение экрана к корпусу более 90% обеспечивает полное погружение в контент.

Форм-фактор: «книжки» или «пудреницы»

Большинство покупателей раскладных смартфонов отдают предпочтение моделям формата «книжка» («фолд») — их выбирают около 74% пользователей. Среди них преобладают мужчины (73%). «Пудреницы» («флипы») выбирают 26% клиентов, и здесь распределение между женщинами (49,3%) и мужчинами (50,7%) почти равное, с незначительным перевесом в сторону последних.

Топ-3 «книжек» (Fold)



1. Samsung Galaxy Z Fold6

2. Samsung Galaxy Z Fold5



3. Samsung Galaxy Z Fold4



ТОП-3 «пудрениц» (Flip)

1. Samsung Galaxy Z Flip5



2. TECNO Phantom V Flip 2



3. Xiaomi MIX Flip



Форм-фактор продолжает оставаться привлекательным для широкой аудитории, при этом каждый тип устройства находит своего покупателя — в зависимости от стиля, сценариев использования и предпочтений. В розничных офисаx и онлайн-магазине Билайна представлены модели складных смартфонов различных ценовых сегментов.

