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115 подписаний, более 100 спикеров, презентация технологических инноваций и масштабный Хакатон — подведены итоги «ФИЦ – 2024»

3-4 декабря в Москве состоялся первый Форум инновационных центров («ФИЦ-2024»), впервые объединивший представителей отечественных технобрендов. Мероприятие посетили более 3 500 человек из 89 субъектов России. Выставочная экспозиция включала стенды более 70 резидентов, представивших инновационные решения в кластере «Ломоносов», а также стартап-станцию и ярмарку вакансий.

На площадке «ФИЦ-2024» представители государственных органов власти, бизнеса, ассоциаций и блогосферы обсудили состояние и перспективы инновационной экономики России. Деловая программа форума включала более 25 сессий и была разделена на четыре тематических блока: государственная поддержка инноваций, партнерство науки и бизнеса, технологические кластеры, компетенции и кадры. Организатором форума стала консалтинговая команда для технологического бизнеса, партнер и оператор научно-технологической деятельности шести ИНТЦ в России «Акселератор возможностей».

Ключевым событием форума стала открывающая пленарная сессия: «Обеспечение технологического суверенитета РФ: роль ИНТЦ». Кроме этого, в рамках Форума были проведены четыре важные для отрасли исследования о восприятии технобрендов и ИНТЦ и использовании искусственного интеллекта россиянами, подготовленные партнерами мероприятия — ВЦИОМ, Skillbox и Skillfactory, стаффинговой группой ANCOR, и системой оценки репутации «Скан-Интерфакс».

Финал мероприятия включал торжественную церемонию награждения победителей хакатона и идеатона. В соревновании приняли участие более 200 команд. Начинающие «айтишники» представили свои решения реальных кейсов от партнеров форума: USETECH, IT_ONE, SENSE, FOGSTREAM, THERMOPAT и других.

«ФИЦ-2024 стал одним из важных и своевременных решений для представителей инновационной экономики, местом презентации успешных российских разработок и обмена опытом. В частности, на площадке Форума было озвучено решение по объединению двух инструментов – ИНТЦ и такого трека, как строительство кампусов мирового уровня, отдельного проекта Министерства науки и высшего образования РФ. Нам удалось достичь главной цели – собрать всех причастных к инновационной экономике в России на одной площадке и дать импульс к открытому диалогу между бизнесом, наукой и государством. 115 подписанных в рамках мероприятия соглашений и договоров – прямое тому доказательство», – отметил генеральный директор «Акселератора возможностей» Максим Вожагов.

Техническим партнером мероприятия стал национальный видеохостинг RUTUBE, технологическим – Tenchat, коммуникационным – коммуникационное агентство Redline PR, отраслевым – «ЦИПР», благотворительным – Meet For Charity, навигационным – «2ГИС». Официальный поставщик Форума – природная вода AURUS.

erid:LjN8KcD3aРекламодатель: ООО «Акселератор Возможностей»ИНН/ОГРН: 9704005146/1197746651772Сайт: https://ac-vo.ru/

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