Сервис простой интеграции голосового ИИ для малого и среднего бизнеса появился в России

Группа компаний Fromtech (в состав которой входят ООО «Фромтек» и ООО «Смартдиалогс») объявляет о запуске платформы для быстрой интеграции голосовых ассистентов, разработанной специально для малого и среднего бизнеса. Платформа SmartDialogs была создана на основе технологий и экспертизы Fromtech и упрощает автоматизацию взаимодействия с клиентами, что помогает сократить издержки и повысить качество обслуживания. Оператором платформы выступает дочерняя компания SmartDialogs.

SmartDialogs позволяет быстро интегрировать голосового ассистента в бизнес любой отрасли и масштаба — от индивидуальных предпринимателей до микропредприятий. Платформа предлагает готовые шаблоны голосовых роботов, уже проверенные крупнейшими компаниями России в различных отраслях (телеком, банки, ритейл, медицина) — действующими клиентами Fromtech.

«Основная миссия SmartDialogs — это быстрая и качественная доставка высоких технологий для небольших и средних предприятий. За более чем 5 лет во Fromtech мы накопили значительную экспертизу в интеграции ИИ в различные сферы отечественного Enterprise. Однако мы видим колоссальную потребность в этих технологиях и у представителей сегмента МСП и просто не можем не поделиться нашим опытом, предлагая доступные и эффективные решения для оптимизации клиентского сервиса и снижения операционных затрат. Именно поэтому мы создали SmartDialogs — платформу, ориентированную на конечных пользователей, которым нужно быстрое и удобное решение для интеграции голосового ИИ без дополнительных затрат на разработчиков. Интерфейс платформы понятен и не перегружен лишними деталями, что позволяет даже неподготовленным пользователям легко настроить бота и разобраться в структуре ценообразования», — рассказал технический директор Fromtech Александр Цепелев.

SmartDialogs предлагает максимально упрощённый процесс создания робота – несколько понятных шагов.

Выбор шаблона. Пользователь выбирает подходящий шаблон для своего сценария взаимодействия. Настройка переменных. Вводится информация, которая индивидуализирует выбранного бота под конкретного пользователя и его потребности. Выбор голоса. Пользователь может выбрать синтезированный голос или заказать озвучку диктором. Проведение тестового звонка. Пользователь может протестировать робота, совершив тестовый звонок на свой номер. Запуск бота. После всех настроек робот готов к приему или совершению звонков.

Платформа предлагает несколько тарифных планов, включая базовую минимальную подписку, которая позволяет одновременно запускать одного робота. Расширенные тарифные планы включают приоритетную техническую поддержку и неограниченное количество создаваемых роботов. Также доступна возможность озвучки робота голосом диктора.

«В ближайших планах — адаптировать больше проектов для использования на платформе и добавить новые сценарии. Этим займутся проектные команды компании, а пользователи смогут оставлять запросы на разработку новых шаблонов, которые будут добавляться в маркетплейс решений. В ближайших релизах также планируется внедрение ассистентов на базе технологий генеративного искусственного интеллекта, позволяющих создавать голосовых роботов без использования шаблонов. Достаточно будет описать задачу, и большие языковые модели (LLM) вместе с другими модулями самостоятельно создадут нужного бота. Этот функционал уже готов на 80% и скоро станет доступен первым пользователям», — поделился технический директор Fromtech Александр Цепелев.

Fromtech — российский разработчик в сфере речевых технологий, основанный в 2019 году. Компания предоставляет решения для автоматизации контакт-центров, успешно внедряя голосовых роботов для лидеров российского рынка, включая крупных сотовых операторов, банки, микрофинансовые организации, ритейл, медицину и государственные структуры.

SmartDialogs — дочерняя компания Fromtech, ориентированная на разработку и поддержку платформы для интеграции голосовых ассистентов в малый и средний бизнес.