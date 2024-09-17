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Платформа автоматизации процессов обеспечения информационной безопасности Security Vision работает на базе «Ред ОС 8»

Security Vision и «Ред Софт» предлагают рынку программный комплекс на базе отечественных разработок, который позволит настраивать, автоматизировать и роботизировать процессы обеспечения информационной безопасности, работая в операционной системе «Ред ОС». Об этом CNews сообщили представители Security Vision.

Завершились испытания решений «Ред Софт» и Security Vision. Компании выпустили сертификат, который подтверждает совместимость и корректность работы платформы автоматизации процессов обеспечения информационной безопасности Security Vision и «Ред ОС 8». Оба продукта сертифицированы ФСТЭК и входят в Реестр российского программного обеспечения Минцифры России.

Платформа автоматизации и роботизации процессов обеспечения информационной безопасности Security Vision является low code/no code решением — все процессы реализуются через удобный интерфейс. Решение позволяет роботизировать до 95% программно-технических ИТ- и ИБ-функций. Платформа Security Vision является полностью российской разработкой.

Программные продукты на платформе Security Vision решают такие задачи, как: создание единого ситуационного центра кибербезопасности, выявление атак и инцидентов кибербезопасности на ранних стадиях за счет анализа событий, поступающих от различных средств защиты информации, консолидация оперативной информации и ее анализ в реальном времени для расследования инцидентов кибербезопасности и принятия управленческих решений, сокращение времени реагирования за счет автоматизации ключевых процедур и сценариев реагирования, роботизации функций оператора информационной безопасности, автоматическое обеспечение контроля соответствия требованиям регуляторов, национальным и международным стандартам.

«Ред ОС 8» — свежий релиз российской операционной системы общего назначения семейства Linux для серверов и рабочих станций от компании «Ред Софт». «Ред ОС» обеспечивает универсальную среду для использования прикладного ПО и может применяться в организациях с высокими требованиями к информационной безопасности и сохранности персональных данных.

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В «Ред ОС 8» используется ядро Linux LTS-версии 6.6, что обеспечивает совместимость с современными поколениями процессоров, видеоускорителей и периферийного оборудования. Репозиторий РЕД ОС 8 полностью пересобран и актуализирован, содержит преимущественно LTS-версии ключевых компонентов операционной системы и представляет многочисленные инструменты как для создания инфраструктурных сервисов, так и для организации рабочего пространства пользователя.

«Мы ведем последовательную работу по обеспечению совместимости продуктов бренда Security Vision с решениями ведущих отечественных вендоров, внося в клад в создание глобальной отечественной ИБ-экосистемы. Интеграция с «Ред ОС 8» – еще один важный шаг в этом направлении», — сказал Руслан Рахметов, генеральный директор Security Vision.

«Платформа Security Vision позволит пользователям «Ред ОС 8» внедрить новые практики для обеспечения информационной безопасности в своей организации. Благодарим партнеров из Security Vision за сотрудничество. Мы рады расширить каталог продуктов, совместимых с экосистемой «Ред Софт», комплексными и качественными решениями от российских разработчиков», — сказал Рустам Рустамов, заместитель генерального директора «Ред Софт».

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