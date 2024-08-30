Tele2 определила топ «качающих» малых населенных пунктов Поморья

Tele2, российский оператор мобильной связи, проанализировал цифровую активность жителей в поселках и деревнях Архангельской области за восемь месяцев 2024 г. Исследование проводилось на территории 65 малых населенных пунктов, которые компания обеспечила качественной голосовой связью и мобильным интернетом за последние несколько лет.

Для составления рейтинга Tele2 использовала обезличенные данные абонентов в малых населенных пунктах, где проживают от 100 до 500 человек.

Общий трафик 65 базовых станций с начала 2024 г. – 2782 ТБ, что эквивалентно 925 тыс. скачанным фильмам в HD-качестве. Самым активным оказалось село Вожгора Лешуконского района, где за указанный период жители использовали 102 ТБ. На втором месте – село Койнас Лешуконского района. Здесь клиенты Tele2 скачали примерно 101 ТБ интернет-трафика. Замыкает тройку лидеров поселок Мамониха Пинежского района: его жители насерфили в Сети около 97 ТБ информации.

Оператор оценил и голосовую активность в небольших поселениях Поморья. Самыми разговорчивыми абонентами оказались также сельчане Вожгоры Лешуконского района – для звонков без учета мессенджеров они использовали 2475 минут. На втором месте рейтинга – поселок Мамониха Пинежского района, жители которого потратили на голосовое общение 2320 минут. В тройку лидеров вошел поселок Улитино Плесецкого района – местные абоненты провели за разговорами по мобильному телефону 1894 минуты. В общей сложности сельчане региона общались почти 56500 минут.

Связь и мобильный интернет появились в малых населенных пунктах Поморья в рамках второго этапа федеральной программы по устранению цифрового неравенства (УЦН 2.0). Проект реализуют Минцифры и «Ростелеком». Tele2 выступает в качестве технологического партнера и центра компетенций: компания разрабатывает проектные решения, планирует архитектуру сети, поставляет оборудование для ее строительства.

Установленные базовые станции работают в стандартах сети 2G/4G. Современное и высокотехнологичное оборудование позволяет комфортно пользоваться качественной голосовой связью и всеми современными мобильными сервисами.

Александр Кульба, директор Архангельского филиала Tele2, сказал: «Современные технологии позволяют жителям даже сложнодоступных населенных пунктов Поморья всегда быть на связи с родными и близкими, постить контент в соцсети, дистанционно учиться и работать, пользоваться Госуслугами и получать медицинские консультации онлайн. Мы понимаем важность государственного проекта “Устранения цифрового неравенства”. Для его реализации мы ежегодно наращиваем темпы строительства базовых станций в регионе несмотря на суровый арктический климат отдельных территорий. Например, в Ненецком автономном округе вышки связи Tele2 обеспечивают связью сельчан Каратайки и Хонгурея Заполярного района».