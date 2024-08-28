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Цифровизация
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Минцифры: поступите на «цифровую кафедру» до 30 сентября 2024 года

«Цифровые кафедры» в вузах позволяют студентам получить дополнительное ИТ-образование. Благодаря «цифровым кафедрам» будущие медики смогут использовать в работе ИИ, инженеры освоят промышленное ПО, а айтишники углубят свои знания. Об этом CNews сообщили представители Минцифры.

В новом учебном году в проекте участвуют 106 вузов. Для желающих получить дополнительную ИТ-квалификацию откроется более 174,5 тыс. мест. Уточнить условия поступления и подать заявку можно в своем вузе.

Пройти обучение могут студенты: 2-4 курса бакалавриата, 2-5 курса специалитета, магистратуры не ИТ-профиля и ординатуры.

Практика на «цифровых кафедрах» занимает не менее 60% учебного времени. Средняя продолжительность курса — 10 месяцев. Студенты могут пройти практику в ИТ-компаниях, а по окончании обучения получат дипломы о профпереподготовке.

Преподаватели «цифровых кафедр» — представители «Ростелекома», Сбербанкаа, «Яндекса», VK, «Росатома», РЖД и других компаний.

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Среди тематик обучения: VR-технологии в здравоохранении, цифровое моделирование энергетических систем, умные технологии в машиностроении, анализ данных в финансово-экономической сфере, роботизированные системы в сельском хозяйстве.

Выпускники «цифровых кафедр» знают языки программирования, основы ИБ, работают с ИИ и новыми информационными технологиями на российском ПО.

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