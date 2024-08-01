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IVA Technologies (ПАО «ИВА») – российская ИТ-компания, разработчик экосистемы корпоративных коммуникаций, объявляет финансовые и операционные результаты деятельности за первое полугодие 2024 года

Выручка IVA Technologies по итогам I полугодия 2024 г. выросла на 48% год к году и составила 1,1 млрд руб. в результате увеличения количества заказчиков и развития экосистемы продуктов и сервисов. Рост выручки сопровождался увеличением количества поставленных лицензий (+32% год к году) и средней цены их реализации (+19% год к году). Об этом CNews сообщили представители

Несмотря на традиционную ярко выраженную сезонность бизнеса, во II квартале 2024 г. компания показала уверенный рост продаж, которые увеличились в 3,6 раз по сравнению с I кварталом 2024 г.

Ключевым драйвером роста выручки Компании стала флагманская платформа ВКС IVA MCU, спрос на которую среди крупнейших российских компаний продолжает устойчиво расти. Кроме того, существенный прирост в выручке показали услуги компании в области технической поддержки и обновлений. Это подтверждает лояльность и доверие крупнейших российских заказчиков к продуктовой и сервисной линейке.

Количество заказчиков по итогам I полугодия 2024 г. выросло до 551 компании (+10% с начала года), а канал продаж для реализации решений увеличился до 174 компаний-партнеров. В том числе новыми клиентами Компании стали Министерство сельского хозяйства России, Департамент информационных технологий г. Москвы и ПАО «Высочайший».

Переход компаний на российские решения и государственная поддержка ИТ-отрасли являются весомыми факторами роста бизнеса IVA Technologies. Курс на импортонезависимость и цифровизацию, а также возросший запрос крупных заказчиков на усиление информационной безопасности корпоративных коммуникаций обеспечивают дополнительный стимул роста и положительно влияют на перспективы развития Компании.

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Еще одним важным фактором роста бизнеса является появление новых стратегически важных партнерств с технологическими лидерами рынка. В I полугодии 2024 г. IVA Technologies подписала ряд соглашений с компаниями «Лаборатория Касперского», «Ред Софт», «Аквариус», К2Тех, «Ростелеком» и другими, а также продолжила работу по формированию и поддержанию технологической совместимости с ведущими российскими разработчиками.

Станислав Иодковский, генеральный директор IVA Technologies: «Почти два месяца назад IVA Technologies стала первым представителем российского рынка корпоративных коммуникаций, чьи акции были размещены на Московской бирже — это открыло для нас новые горизонты и придало дополнительный импульс к развитию. По итогам первого полугодия 2024 г. наш бизнес продемонстрировал активный рост, что полностью соответствует ожиданиям компании и подтверждает эффективность выбранной стратегии развития. Достижение таких высоких показателей – это результат эффективной командной работы по наращиванию присутствия экосистемы IVA в различных сегментах рынка корпоративных коммуникаций. При этом мы не останавливаемся на достигнутом и продолжаем реализовывать стратегию роста: активно увеличиваем инвестиции в R&D, расширяем клиентскую базу и партнерское взаимодействие, развиваем сервисный функционал и дополняем продуктовый портфель самыми востребованными новинками».

Раскрытие консолидированной финансовой отчетности по МСФО за шесть месяцев 2024 г. планируется в середине августа, точная дата будет опубликована позднее на официальной странице для инвесторов сайта Компании.

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