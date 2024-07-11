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Дальний Восток и Республика Бурятия: для летнего отдыха у россиян набирают популярность новые направления

Сервис «Яндекс Путешествия» проанализировал данные по поиску и бронированию авиабилетов и выяснил, какие направления для поездок в июле и августе стали активно набирать популярность. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Путешествий».

Согласно данным по спросу на авиабилеты, среди российских путешественников сохраняется рост внутреннего туризма. Этим летом выросла популярность Дальнего Востока — в два раза увеличился спрос на поездки в Южно-Сахалинск. Больше стали интересовать россиян и другие города — количество поездок во Владивосток выросло на 9%, в Хабаровск — на 5%.

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Растущей популярностью у россиян пользуются и другие направления — на 33% зафиксирован рост спроса на перелеты в Улан-Удэ. Также растет спрос на авиапутешествия в Казань (+23%), Горно-Алтайск (+10%) и Волгоград (+6%).

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Среди заграничных направлений наибольший рост показали страны Закавказья и Азии. Абсолютным лидером среди быстрорастущих направлений у россиян оказалась Грузия. По сравнению с показателями лета 2023 г. количество запланированных поездок выросло на 266%.

Азия также становится популярнее — в июле и августе россияне планируют полететь во Вьетнам (+135%), Японию (+85%) и Кыргызстан (+68%). Также на +68% вырос спрос на Китай, и на столько же — в Южную Корею. В пятерку азиатских странах, быстрее всего набирающих популярность вошли Таиланд (+44%) и Индонезия (+10%).

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