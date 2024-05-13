«Сибинтел холдинг» внедрил ИБ-решения «СерчИнформ» для защиты бизнеса

ООО «Сибинтел холдинг» использует продукты российского вендора «СерчИнформ» для комплексной защиты информации и контроля инфраструктуры компании. История сотрудничества «Сибинтел» с «СерчИнформ» началась еще в 2013 г. Сейчас в холдинге развернуты DLP-система «СерчИнформ КИБ», а с 2023 г. «СерчИнформ SIEM». Об этом CNews сообщили представители «СерчИнформ».

Одна из задач, которую ставил заказчик – это повышение текущего уровня информационной безопасности, в частности, защиты конфиденциальной информации и эффективности мониторинга событий ИБ. Выбор в пользу решений отечественного разработчика «СерчИнформ» пал после тестирования систем нескольких производителей.

«Мы используем КИБ с 2013 г., и полностью удовлетворены его стабильной работой. DLP-система обеспечивает сохранность чувствительных данных и помогает в расследовании инцидентов внутренней безопасности. Так, с момента запуска программы мы пресекли несколько нарушений. Юрист не успевал выполнять должностные обязанности, объясняя это сильной загруженностью. С помощью DLP-системы «СерчИнформ КИБ» служба безопасности выявила, что он играл на бирже в рабочее время. Еще один инцидент безопасности – бухгалтер работала на стороннюю фирму. В результате руководство компании приняло решение уволить сотрудников. Помимо этого, с помощью системы удалось предотвратить мошеннические действия со стороны менеджера по продажам по программе лояльности к покупателям», – сказал начальник отдела ИБ ООО «Сибинтел холдинг» Александр Штаченко.

Повысить безопасность в компании также помогает система «СерчИнформ SIEM», которая аккумулирует информацию из разных источников. Решение дает возможность отслеживать в реальном времени все события в ИТ-инфраструктуре и выявлять угрозы информационной безопасности.

«Наша компания растет, соответственно растут и потребности в защите ИТ-инфраструктуры. Поэтому появилась необходимость в SIEM-системе. Выбор остановили на «СерчИнформ» не только потому, что мы уже работали с вендором. Решающим фактором стало то, что «СерчИнформ SIEM» работает из «коробки», и ее можно было сразу эксплуатировать после установки, а также конкурентная стоимость продукта», – отметил Александр Штаченко.

В компании отмечают, что DLP и SIEM от «СерчИнформ» функционально связаны друг с другом. Агент DLP – поставщик данных в SIEM. Он не только защищает каналы связи, но и видит все, что происходит на ПК. Например, можно контролировать подозрительные файловые операции, копирование большого объема данных на флешку.

«По данным нашего исследования, 78% строительных компаний сталкивались с утечками информации в 2023 г. Инсайдерам интересны данные о клиентских сделках, финансовая информация, техническая документация о новых проектах. Мы разрабатываем решения с учетом этих рисков, поэтому технологии выявления и предотвращения уже встроены в продукт. Более того, мы предоставляем заказчикам целый комплекс продуктов, которые бесшовно интегрируются друг с другом и помогают полноценно защищать бизнес и в целом повышать уровень информационной безопасности», – отметил руководитель отдела аналитики «СерчИнформ» Алексей Парфентьев.

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ООО «Сибинтел холдинг» – вертикально интегрированная коммерческая структура, в которую входят более 20 производственных, торговых, строительных, сервисных и агропромышленных предприятий. Компания основана в 1989 г. Сейчас основным направлением холдинга является девелопмент коммерческой недвижимости.

«СерчИнформ» – российский разработчик средств информационной безопасности. Создает инструменты для комплексной защиты данных: на уровне ИТ-инфраструктуры («СерчИнформ SIEM»), рабочих станций пользователей и каналов передачи информации (DLP-система «СерчИнформ КИБ»), файловой системы (DCAP-программа «СерчИнформ FileAuditor»). Клиенты – более 4000 компаний по всей России и еще 20+ странах мира. Входит в НП «Руссофт», член АПКИТ. Имеет лицензии на деятельность ФСБ и ФСТЭК России.