Петербургские туристы развернулись на Восток

Tele2, российский оператор мобильной связи, выяснил, кто в начале 2024 г. приезжал в Санкт-Петербург из-за рубежа и где зимовали петербургские клиенты компании. В сравнении с январем 2023 г. Северную столицу чаще посещали туристы из Китая и Индии. Об этом CNews сообщили представители Tele2.

Tele2 проанализировала роуминговую активность в своей сети в Санкт-Петербурге в январе 2024 г. в сравнении с аналогичным периодом 2023 г.: поток туристов из стран Азии вырос в несколько раз. Так, после снятия ограничений на выезд из Китая в 2023 г. общее число приезжающих из Поднебесной в Санкт-Петербург выросло в пять раз, а туристов из Индии стало больше в два раза.

Петербуржцы же в зимний месяц активно выезжали за пределы России, традиционно выбирая теплые страны. Так, например, туристический поток среди клиентов Tele2 в Таиланд вырос на 8%. Большей популярностью пользовалось азиатское направление: поток туристов из Санкт-Петербурга в Китай увеличился на 296%, во Вьетнам – на 41%, в Южную Корею – на 34%, в Японию – на 25%.

Теперь на территории популярных стран (Турции, Египта, Китая, Таиланда, ОАЭ и др.) мобильный интернет Tele2 стал безлимитным. За 400 руб. в сутки мессенджеры, социальные сети, карты и другие сервисы в сети доступны на всех тарифах Tele2, оплата списывается автоматически только в дни использования интернета.

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Tele2 – оператор сотовой связи, который работает в России с 2003 г. Компания оказывает услуги в 69 регионах страны, включая Москву и Московскую область. По итогам 2023 г. абонентская база компании составила 48,1 млн пользователей (с учетом MVNO «Ростелекома»). Продуктовый портфель Tele2 включает предложения как для физических лиц, так и для корпоративных клиентов.