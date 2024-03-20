Исследование VK Cloud и hh.ru: спрос на специалистов по Kubernetes вырос на 36% за три года

Количество вакансий, где необходимы навыки работы с Kubernetes, увеличивается за счет роста спроса на специалистов с опытом работы более трех лет, показало исследование VK Cloud и hh.ru.

В четвертом квартале 2023 г. количество вакансий для специалистов со знанием технологии Kubernetes выросло на 36% в сравнении с показателем первого квартала 2021 г.

Абсолютное большинство (98%) предложений предназначено для специалистов с опытом работы, и только 2% — для начинающих (три года назад — 94% и 6% соответственно). Компании ищут высококлассных специалистов: 65% вакансий содержат требование об опыте работы не менее трех лет по сравнению с 49% в первом квартале 2021 г. Количество вакансий для начинающих сократилось в 2,5 раза. Медианные зарплаты специалистов в Kubernetes за три года выросли на 25%, минимальные увеличились на 20%, а максимальные — на 31%.

«Kubernetes — лидер среди ПО для оркестрации. Это подтверждают и данные нашего исследования State of Kubernetes, по результатам которого Kubernetes выбирают 57% компаний, использующих оркестраторы, — сказал Дмитрий Лазаренко, директор бизнес-сегмента SaaS, VK Tech. — Kubernetes помогает бизнесу сокращать затраты на обслуживание локальной и облачной инфраструктуры, ускорять разработку новых приложений и расширять их функциональность. Это драйвит спрос на него со стороны бизнеса и увеличивает потребность в релевантных специалистах на рынке, что подтверждают данные hh.ru».

Заметный всплеск спроса на специалистов со знанием Kubernetes наблюдался в первом квартале 2022 г., когда выросла потребность бизнеса в новых технологических решениях и облачных сервисах. В этот период количество вакансий превышало показатели конца 2023 г. на 5%, а медианные зарплаты были на 15% выше, чем сейчас. Затем ситуация стабилизировалась и продолжился поступательный рост количества вакансий и зарплат.

Среди других инструментов, с которыми должен уметь работать специалист по Kubernetes, чаще всего упоминаются платформа контейнеризации Docker, операционная система Linux и СУБД PostgreSQL. Кроме этого, востребованы язык программирования Python и система управлениями версиями Git.

Аналитика учитывает динамику вакансий со знанием Kubernetes, размещенных на hh.ru за период с 1 января 2021 г. по 31 декабря 2023 г.

Kubernetes — это популярная в России платформа оркестрации контейнеров. Спрос на специалистов с навыками работы с Kubernetes растет из-за постепенного перехода компаний на Cloud-Native и микросервисную архитектуру. Все чаще компании выбирают Managed Kubernetes из облака. Преднастроенный и готовый к работе облачный сервис позволяет специалистам сосредоточиться на разработке и не тратить время на настройку и администрирование инструментов. Это может стать решением проблемы недостатка опытных специалистов по Kubernetes.