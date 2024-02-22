МТС запустила абонементы на связь со скидкой до 30%

ПАО «МТС», цифровая экосистема, предложила своим новым пользователям абонементы на связь сроком до 12 месяцев. Абоненты могут подключить тарифы «МТС Проще», «МТС Больше» или «МТС Супер» в любом розничном магазине МТС и получить скидку до 30%. Об этом CNews сообщили представители МТС.

На тарифах «МТС Больше» и «МТС Супер» абонемент доступен сроком на 3, 6 или 12 месяцев со скидкой 15%, 20% или 30% соответственно. На тарифе «МТС Проще» абонемент доступен сроком на 12 месяцев со скидкой 30%. При подключении абонемента стоимость услуг связи спишется по выбранному тарифу с учетом скидки. Далее в течение выбранного срока абонентская плата за базовые пакеты списываться не будет.

Посетители розничных магазинов МТС могут подключить абонемент как отдельно, так и оформить его в рассрочку вместе с любым товаром в магазине.

«Для нас важно предоставлять всем абонентам максимальный выбор, поэтому мы активно работаем над разработкой новых экосистемных предложений, в том числе на связь. Например, недавно мы запустили «Кубики» – дополнительные опции для улучшения тарифа. Абонемент на связь дает пользователям несколько преимуществ. Во-первых, клиент получает значительную скидку, при этом он сам может выбрать то, на какой срок ему комфортнее приобрести абонемент. Во-вторых, если у пользователя не подключен автоплатеж, ему не нужно беспокоиться о состоянии его лицевого счета перед списанием абонентской платы – всю сумму он оплачивает единовременно», — сказал генеральный директор розничной сети МТС Андрей Губанов.

Стоимость абонемента зависит от региона проживания абонента. Подробную информацию можно узнать в любом магазине МТС.

Стоимость абонементов в Москве и в Московской области: «МТС Больше» – 2320 руб., 4230 руб. и 7290 руб.; «МТС Супер» – 2700 руб., 4950 руб. и 8 550 руб.; «МТС Проще» – 5610 руб.

***

Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются более 88 млн абонентов. На российском рынке мобильного бизнеса МТС обслуживает 80-миллионную абонентскую базу. Фиксированными услугами МТС – телефонией, доступом в интернет и ТВ – охвачено свыше 10 млн абонентов, сервисами OTT и платного ТВ в различных средах – более 12 млн пользователей, общее количество экосистемных клиентов МТС превышает 14 млн. Компания располагает розничной сетью из более чем 4600 магазинов в России.