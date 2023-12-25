За 2023 г. выручка резидентов ОЭЗ «Технополис Москва» выросла в 2,4 раза

Выручка резидентов особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» за девять месяцев 2023 г. выросла в 2,4 раза по сравнению с аналогичным периодом 2022 г. Она составила 77 млрд руб. Всего за время деятельности резидентов ОЭЗ столицы объем выручки составил около 277 млрд руб. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«С начала 2023 г. объем реализованной продукции резидентов ОЭЗ «Технополис Москва» увеличился в 2,4 раза и превысил 77 млрд руб.. За аналогичный период 2022 г. этот показатель составил свыше 31 млрд руб. Среди лидеров – отрасль микроэлектроники, предприятия которой за девять месяцев этого года выручили 27,4 млрд руб., что в 2,2 раза больше, чем за тот же период 2022 г. Электронная промышленность столицы наращивает обороты по замещению зарубежной продукции и выпуску собственных разработок. Только за первое полугодие 2023 г. производство электронных и оптических изделий в Москве выросло на 25%», – сказал Владимир Ефимов.

Отрасль информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) особой экономической зоны столицы также входит в число лидеров по объему выручки. ​​​​​​​

«Сектор информационных технологий ОЭЗ «Технополис Москва» представляют 13 компаний. Так, в апреле 2023 г. резидент, специализирующийся на разработке и выпуске коммутаторов для центров обработки данных, маршрутизаторов и автоматизированных рабочих мест, открыл на площадке «Печатники» новое производство телекоммуникационного оборудования, направленное на замещение зарубежных устройств. По итогам девяти месяцев выручка компаний составила 14,3 млрд руб., что в три раза больше, чем за аналогичный период прошлого года», – сказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский. ​​​​​​​

Традиционно высокие показатели по выручке показывает отрасль медицинских технологий и биофармы ОЭЗ «Технополис Москва», которую сегодня представляют свыше 20 компаний. ​​​​​​​

«За девять месяцев этого года они реализовали продукции на 27,6 млрд руб., что в 2,7 раза больше, чем за этот период прошлого года», – отметил генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев.

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В настоящее время на шести площадках столичной ОЭЗ насчитывается свыше 200 компаний, на которых трудоустроено 16,3 тыс. человек. Накопленный объем их инвестиций за все время превышает 160 млрд руб.

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ОЭЗ «Технополис Москва» – территория с особым юридическим статусом, на которой действует льготный режим предпринимательской деятельности для инвесторов. Площадь шести площадок («Печатники», «Алабушево», «Микрон», «МИЭТ», «Ангстрем», «Ру́днево»), на которых размещаются высокотехнологичные предприятия ОЭЗ, превышает 275 гектаров.