МТС откроет 1000 экспертных магазинов

ПАО «МТС», цифровая экосистема, сообщает об открытии первого магазина формата «Экспертный». В новом формате МТС усилила акцент на коммуникациях с клиентами и экспертизе, которую они могут получить от специалистов розничной сети. Пилотный проект запущен в Санкт-Петербурге. В дальнейшем МТС планирует открыть до 1000 таких магазинов по всей стране. Об этом CNews сообщили представители МТС.

В экспертные магазины отбираются только лучшие специалисты розничной сети, которые проходят дополнительное обучение по целевым продуктам и сервисам. Например, помимо привычных консультантов в магазине работают специалисты по экосистемным продуктам МТС, а также консультанты, специализирующиеся на отдельных брендах. Еще одной отличительной особенностью новой концепции магазинов стало проектируемое пространство в формате конструктора, в котором все оборудование и зонирование можно перестроить без значительных усилий и затрат.

МТС откроет 1000 экспертных магазинов

Первый магазин открыт в ТЦ «Жемчужная плаза». Его площадь составляет 123 кв. м., что более чем в два раза больше классического формата розничной сети МТС. Это позволило поделить пространство на семь основных зон: «Телефония», «Звук», «ТВ», «Портативная техника», «Умный дом», «Аксессуары», а также на «Сервисную зону», в которой покупатели смогут получать интернет-заказы.

«Сейчас МТС находится на этапе трансформации своей розничной сети. Новый формат магазинов должен стать точкой контакта для покупателей, в которой они смогут не только протестировать новинки, но и получить экспертную консультацию по самым разным вопросам. Мы планируем частично заменить старые магазины на новый формат, открывая торговые пространства площадью от 50 до 100 кв. м, при этом мы не будем сокращать или увеличивать общее количество магазинов», — сказал операционный директор розничной сети МТС Рустам Мустаев.

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Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются более 88 млн абонентов. Фиксированными услугами МТС – телефонией, доступом в интернет и ТВ – охвачено свыше 10 млн абонентов, сервисами OTT и платного ТВ в различных средах – более 12 млн пользователей, общее количество экосистемных клиентов МТС превышает 14 млн. Компания располагает розничной сетью из более чем 4600 магазинов в России.