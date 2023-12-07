МТС ускорила мобильный интернет в ТЦ «Сильвер молл» к сезону предновогоднего шопинга

МТС увеличила скорость мобильного интернета внутри ТЦ «Сильвер молл». Быстрым доступом в сеть теперь обеспечены сотрудники и тысячи гостей, ежедневно посещающих торговый центр. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Обновленная сеть МТС полностью покрывает все четыре этажа торгового центра, площадь которого составляет более ста тысяч квадратных метров и включает в себя торговые залы, фудкорт, развлекательную зону, парковку. Это стало возможно за счет модернизации телеком-оборудования, обеспечивающего устойчивое покрытие и высокие скорости интернета даже в «часы пик». Обновленная сеть рассчитана на кратное увеличение передачи данных во время наплыва посетителей, например, в сезон предновогоднего шопинга.

С помощью высокоскоростного интернета посетители торгового центра могут с большим комфортом пользоваться услугами такси и банкинга, смотреть видеообзоры, читать отзывы на товары, активировать промокоды для участия в акциях, делиться с близкими фотографиями и видео покупок, а сопровождающие во время отдыха смотреть кино и сериалы и играть в онлайн-игры.

«Торговый центр “Сильвер молл” находится в здании бывшего радиозавода, стены которого существенно ослабляют сигнал сотовой связи. Для улучшения качества сети внутри торгового центра мы применили нестандартное техническое решение, которое позволило увеличить скорость мобильного интернета для посетителей к горячему сезону. К слову, быстрый интернет открывает новые возможности и для владельцев торговых точек – теперь они смогут оцифровать свою работу еще и с помощью систем видеонаблюдения и использования умных датчиков, — сказал директор МТС в Иркутской области Константин Зимин.

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Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются более 88 млн абонентов. Фиксированными услугами МТС – телефонией, доступом в интернет и ТВ – охвачено свыше 10 млн абонентов, сервисами OTT и платного ТВ в различных средах – более 12 млн пользователей, общее количество экосистемных клиентов МТС превышает 14 млн. Компания располагает розничной сетью из более чем 4600 магазинов в России.