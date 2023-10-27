Осенью 2023 г. рынок вакансий ИТ-специалистов вырос на 18%

На начало осени 2023 г. рынок вакансий для ИТ-специалистов показывает положительную динамику — в сентябре 2022 г. на портале hh.ru было открыто 64 тыс. вакансий, а в сентябре 2023 г. компании разместили 76 тыс. вакансий. Об этом CNews сообщили представители hh.ru.

Рынок вакансий изучали при помощи запросов к API hh.ru — поиск производили по ключевым словам, указанным в вакансиях. Для изучения был определен ограниченный список стеков и производственных направлений в ИТ. Часть статистических данных была предоставлена непосредственно hh.ru.

За год рынок смог «разморозиться»

В контексте разработки цифровых продуктов 2022 г/ запомнился заморозкой найма, массовым оттоком специалистов за рубеж, а также уходом с рынка части иностранных компаний. За год рынок смог выйти из состояния «заморозки» и начал расти — с сентября 2022 г. по сентябрь 2023 г.количество вакансий для ИТ-специалистов выросло на 18%.

Директор «Технократии» по производству Игорь Котов основными причинами увеличения спроса на ИТ-специалистов называет сезонность и неопределенность с продлением лицензий на иностранный софт: «Такой рост может быть обусловлен двумя факторами: Во-первых, это традиционный рост спроса в III и IV кварталах, вызванный закрытием контрактов и освоением бюджетов до конца года. Во-вторых, запрос крупного бизнеса на отечественные решения. В 2022 г. компании выжидали с решением о продлении лицензий ушедшего с рынка софта. Спустя год, когда стало очевидно, что надо либо оставаться без поддержки и развития, либо вкладываться в импортозамещение, компании выбрали второе».

Рынок активно растет из-за спроса на менеджеров, аналитиков и backend-разработчиков

Если рассматривать рынок в целом, то основными драйверами роста стали кадры, которые занимаются аналитикой и управлением проектами. Например, количество вакансий для системных и бизнес аналитиков увеличилось на 55% и 43% соответственно, а число вакансий для менеджеров проектов и продуктов также увеличилось на 61% и 22%.

Рост конкуренции за кадры можно объяснить снижением неопределенности на рынке — об этом говорит Игорь Котов: «Аналитики и продакты - это те специалисты, с которых начинается инициация многих крупных проектов. В прошлом году рынок столкнулся с неопределенность, и как следствие, сворачиванием финансирования многих иностранных и отечественных ИТ-проектов. В 2023 г. ситуация уже не выглядит форс-мажорной, поэтому конкуренция за кадры возвращается».

Среди программистов в лидерах по темпам роста backend-разработчики — спрос на Python-разработчиков вырос на 30%, на Java на 17%, на С++ на 15%. Java-разработчики в целом являются самыми востребованными разработчиками на рынке — практически в каждой шестой вакансии компании ищут Java-разработчиков (16% от общего числа вакансий для разработчиков).

Топ-3 компаний нанимателей: Сбербанк, «Тинькофф» и «Иннотех»

Если рассматривать найм «айтишников» в разрезе отраслей экономики, то с большим отрывом лидируют сфера «Информационных технологий» — в среднем, в этой сфере размещали более 8 тыс. вакансий каждый месяц. Но при этом в топ-3 компаний нанимателей по итогам первого полугодия 2023 г. вошли Сбербанк, «Тинькофф» и «Иннотех». Все три бренда связаны с «Финансовым сектором» — компании из этой сферы в среднем размещают чуть больше 3 тыс. вакансий ежемесячно.

Сильный прорыв за первое полугодие 2023 г. совершили ОЦРВ, Yadro. В целом, на первые топ-10 компаний приходится 12% всего спроса на рынке, на топ-50 — 24%, на топ-100 — 31%.

Спрос на Junior-специалистов вырос, но в абсолюте все равно меньше, чем на middle и senior

При анализе данных по грейдам учитывались только те вакансии, в которых грейд был указан в описании или в названии вакансии. Спрос на специалистов всех грейдов за год вырос и даже обогнал рынок: джунов начали искать на 101% чаще, мидлов на 73%, а сениоров на 30%.

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Но в численном выражении сеньоры все равно остаются самым желанными специалистами. Например, в сентябре 2023 г. для Senior-специалистов было открыто 2,7 тыс. вакансий, а для Junior всего 640 вакансий — соотношение практически один к четырем.

Самый высокий спрос на опытных специалистов наблюдается для стеков Java, Python и QA, а джунов активнее набирают также для тестирования, управления проектами и Python-разработки.

HR-директор «Технократии» Алина Габидуллина говорит о том, что такая динамика спроса в разрезе грейдов связана с увеличением сроков планирования: «Начали размораживать бюджеты в продуктовых компаниях, а также есть динамика увеличения сроков планирования. Если совсем недавно невозможно было сказать что будет через месяц, то сейчас стараются планировать на квартал - полгода. Мидлы и сеньоры - были и остаются лакомым грейдом для компаний. Так как это специалисты с опытом и определенным уровнем компетенций».

Вакансий для удаленки стало больше, а Москва лидирует в найме айтишников

Несмотря на то, что в медиа начинают подниматься темы возвращения сотрудников в офисы, данные говорят об обратном — бизнесу интересен удаленный формат работы. За последние три года доля вакансий с опцией дистанционной работы для ИТ-специалистов выросла с 25% в 2021 г. до 39,9% в 2023 г. Практически каждая вторая вакансия не предполагает формат посещения офиса.

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При этом, доля вакансий с опцией гибридной работы также выросла за последние три года: с 2,6% в 2021 г. до 9,2% в 2023 г. Этот тренд подхватил практически весь российский бигтех — например, «Яндекс» в марте 2023 г. объявил о переходе на гибрид с просьбой посещать офис два-три раза в неделю. Эксперты объясняют это необходимостью сохранения работы в общем режиме, но при этом удовлетворения потребностей сотрудников, которые хотят большей гибкости в работе.

Зная об этом факте, интересно взглянуть на общий топ регионов нанимателей в ИТ: Москва (29 тыс. вакансий ежемесячно), Санкт-Петербург (8 тыс. вакансий) и Свердловская область (2 тыс. вакансий).

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